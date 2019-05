John Wick 4: Keanu Reeves volverá con una nueva entrega para el 2021

El asesino a sueldo John Wick regresó con su tercera película, "Parabellum", que se estrenó en mayo de 2019 en varios países del mundo. Algunos podrían esperar que esta nueva entrega marcaría el final de la trilogía protagonizada por Keanu Reeves, pero parece que no será el caso.

El actor ha expresado su deseo de volver para más películas y parece que esas palabras han llamado la atención de muchos, entre ellos está el director Chad Stahelski, quien ha insinuando que se está trabajando en una cuarta parte. ¿Será cierto?



Antes del estreno de "Parabellum" esta semana en países como Chile, Ecuador, Colombia, México, Bolivia y Estados Unidos, Stahelski fue parte de una sesión de preguntas y respuestas en Reddit. Allí habló al respecto.

Al principio, el director dijo que la posibilidad de John Wick 4 dependía exclusivamente de los fanáticos, pues depende mucho del éxito de taquilla de las películas. Sin embargo, poco después de decir estas palabras, cambió de versión cuando le preguntaron qué cinta de esta saga fue la más difícil de realizar.



"Todas las películas han sido muy difíciles de rodar, hablando desde una perspectiva de escenas de acción y coreografías. La 1 fue difícil porque aún no habíamos entendido lo que queríamos hacer del todo. En la 2 tuvimos que crear un nuevo mundo en el que no habíamos pensado antes. La 3 tenía que expandir el universo y dar al público algo creativo, no solo algo más grande y más molón. La 4, seguro, será mucho más difícil" , dijo.



El hecho de que el director y el propio actor hablen de esta posibilidad ha generado una gran expectativa, sobre todo entre los fans del asesino a sueldo. De otro lado, tanto la crítica como los fanáticos siempre se han mostrado a favor de que la franquicia continúe.

Ahora, el medio Polygon ha eliminado todo rumor al respecto: John Wick 4 se estrenará el próximo 21 de mayo del 2021. Si bien es cierto que aún faltan un par de años para ver esta película, si mismo anuncio ha provocado que los fans se emocionen para seguir viendo a Keanu Reeeves en la piel de John Wick.