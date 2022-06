Tras llegar a su fin el juicio contra Amber Heard por difamación, Johnny Depp sigue dando de qué hablar. El actor estadounidense no se caracteriza por profesar ninguna religión en concreto, pero sí se dio a conocer que sí cree en la cienciología, la cual lo ha ayudado en momentos difíciles en su vida.

El protagonista de “Piratas del Caribe” no cree en las religiones organizadas y explicó por qué: “Cuando era un niño, mi tío era predicador en Kentucky y yo iba a verle, y todos esos adultos estaban gritando, llorando, siendo bendecidos, y besaban sus zapatos. Entonces pensé: ‘No se trata de esto. Si tienes un dios, no tienes que hacer esto. Tiene que ser un poco más personal’”, dijo anteriormente a The Straits Times.

Sin embargo, si hubo una religión a la que acudió Depp en momentos de dificultad en su etapa más joven cuando vivía en un pequeño apartamento de un amigo suyo en Hollywood Boulevard: la cienciología, creencia a la que pertenecen Tom Cruise y otras estrellas de Hollywood.

Amber Heard fue hallada culpable del delito de difamación y ha sido obligada a pagarle una indemnización de más de 10 millones de dólares a Johnny Depp (Foto: AFP)

LA CIENCIOLOGÍA, LA RELIGIÓN EN LA QUE CREE JOHNNY DEPP

La cienciología es una creencia desarrollada en 1954 por el autor estadounidense L. Ron Hubbard, con la que Johnny Depp tomó contacto en una etapa algo complicada de su vida.

Según SensaCine, el artista de 59 años tenía grandes dificultades económicas antes de convertirse en una gran estrella de Hollywood. Es por ello que acudió a la cienciología para superar sus problemas personales de una manera “sorprendente”.

En aquel entonces vivía en un pequeño apartamento de un amigo suyo en Hollywood Boulevard, Estados Unidos, y estaba pasando muchos problemas económicos.

“Estaba arruinado. Se iba (su amigo) a México todo el tiempo y dejaba todos esos pesos por ahí. Yo los cambiaba en el cajero de la esquina para poder comer y fumar”, recordó Depp.

“Hice eso hasta que encontré un lugar de la cienciología al final de la calle. Te daban 3 dólares para hacer un extraño test. Respondía a todo tipo de preguntas extrañas con diferentes nombres. Sobreviví así durante un tiempo”, explicó.

En una entrevista de 2011 con Larry King, Depp dijo que sí tiene fe pero no necesariamente en ninguna deidad religiosa: “Tengo fe en mis hijos. Y tengo fe, ya sabes, en que mientras sigas avanzando, sigas caminando hacia adelante, las cosas irán bien, supongo. La fe en términos de religión, no... la religión no es lo mío”.

Otros actores que creen en la cienciología

Johnny Depp no es el único actor de Hollywood que cree en la cienciología, ya que muchas otras estrellas también han tenido fe en esta doctrina: Elisabeth Moss, John Travolta, Kristie Alley, Jenna Elfman, Jason Lee, Juliette Lewis, entre otros muchos.

Depp tenía su propia teoría de por qué otras celebridades estaban metidas en la cienciología: “Supongo que te hace sentir bien”, afirmó para The Straits Times.

