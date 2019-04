Jordyn Woods habló sobre el escándalo con Khloe Kardashian

Jordyn Woods , amiga de Kylie Jenner, había pasado una noche con Tristan Thompson, novio del Khloé Kardashian. El hecho hizo eco en distintos medios norteamericanos y Woods fue sentenciada por el público como una traidora al clan Kardashian-Jenner.

La joven habló por primera vez sobre el escándalo con Tristan Thompson en una conferencia del prensa realizada en el Homecoming Festival en Nigeria.

"A mi hermana le hicieron bullying en el colegio y quise enseñarle cómo era que el mundo te hiciese bullying. Entendí por primera vez qué significaba ser una mujer negra, en una sociedad que puede ser terriblemente irrespetuosa y nadie puede entender hasta dónde llega esa negatividad hasta que lo vives", indicó Jordyn Woods.

"Comprendí por primera vez lo que es ser una mujer de raza negra: en una sociedad justa, cómo podemos ser tan irrespetuosos y que nadie puede entender hasta ese punto hasta que lo hayas vivido", agregó.

Los comentarios de Jordyn Woods tuvieron lugar casi dos meses después de que ella se manifestara por primera vez sobre la controversia realizada en el programa "Red Table Talk" con Jada Pinkett Smith.

Jordyn Woods contó en el programa que solo se besaron con Tristan Thompson, pero negó que sucediera algo más entre ellos.

"... Al salir (de su casa), él me besó. Sin pasión, sin nada, en el camino, solo me besó", agregó. "Fue un beso en los labios, pero no beso con lengua, sin entender, nada", indicó.



Desde el escándalo, la relación de Woods con Kylie Jenner ha sido inestable. Una fuente cercana a la familia indicó a ET que el futuro de la amistad depende del clan Kardashian.

"Kylie aún está descubriendo dónde encaja Jordyn en su vida, y la razón más importante es porque Kylie quiere respetar a su hermana, Khloé", indica el informante.

"Al principio, Khloé estaba furiosa con Jordyn y no quería tener nada que ver con ella nunca más. Sin embargo, es una persona indulgente y solo está tratando de ver si puede superar el hecho de que alguien que consideraba una hermana la lastime", sentencia.