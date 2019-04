Justin Bieber sigue en terapia y dice que afronta “la temporada más desafiante de su vida” | FOTOS

A menos de un mes de anunciar que se alejará de la música temporalmente para confrontar sus problemas “más profundos”, Justin Bieber ha vuelto a informar a sus seguidores de Instagram sobre su estado de salud.

El cantante canadiense de 25 años, Justin Bieber, quien ha sido sincero sobre sus problemas emocionales, compartió una fotografía a blanco y negro -donde lucía un poco abatido- con un sentido mensaje.

“Mejorando cada día, recuperándome… Yo nunca dejaré de pelear. Esta es la temporada más desafiante de mi vida”, escribió Justin Bieber en Instagram.

El intérprete de “ What do you mean?” mostró hace una semana que está asistiendo a terapia regularme y que se siente cada vez mejor con respecto a sus pensamientos y emociones.

Como se recuerda, durante los últimos meses Justin Bieber ha trabajado en recuperar su estabilidad emocional y su esposa, Hailey Baldwin, es su soporte, pues comparte estos difíciles momentos a su lado.