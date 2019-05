Justin Bieber reveló la fecha de estreno del videoclip de “I Don´t Care” junto a Ed Sheeran | FOTOS Y VIDEO

El cantante Justin Bieber anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que el videoclip de “I Don’t Care”, su nueva colaboración junto a Ed Sheeran, estrenará el próximo viernes 17 de mayo.

A través de sus redes sociales, el ídolo pop canadiense publicó una imagen donde muestra una divertida imagen de dos personas vestidos con disfraces de osos, los que representarían a los artistas.

“El videoclip de ’I Don’t Care’ llegará este viernes”, escribió Justin Bieber como leyenda de su publicación, la cual cuenta con más de 474,905 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que esperan con ansias el material audiovisual.

Cabe señalar que hace un par de días, Justin Bieber compartió un divertido adelanto donde él aparece vistiendo trajes de estrella country, boxeador y hasta un disfraz de oso.

Por su parte, Ed Sheeran también utilizó su cuenta de Instagram para compartir un divertido detrás de cámaras donde aparece paseando por las calles de su ciudad vistiendo un traje de oso panda.

Recordemos que esta no es la primera vez que Justin Bieber y Ed Sheeran trabajan juntos, pues solo hace algunas semanas se 'convirtieron en animales' y participaron en el single "Earth" de Lil Dicky, junto a otros 30 artistas más.

Asimismo, en 2015, el intérprete de "Shape of you" compuso la letra de la canción "Love yourself" para "Purpose", el cuarto álbum de estudio del esposo de la modelo Hailey Baldwin.