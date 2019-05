Anuel AA desmiente en Instagram haber sido víctima de millonario robo en hotel de Chile | VIDEO

La noche del último lunes, diversos medios difundieron la noticia de que Karol G y Anuel AA habían sido víctimas de un millonario robo en un conocido hotel de Chile, de donde los ladrones les sustrajeron objetos valorizados en US$250,000.

Según se indicaba, el hecho habría ocurrido cuando la cantante colombiana y el trapero puertorriqueño realizaban un concierto en el Movistar Arena de Santiago de Chile, como parte de su gira "Culpables Tour".

Sin embargo, este miércoles, Anuel AA compartió un video en su cuenta de Instagram en el que desmintió dicha información y minimizó lo ocurrido, asegurando que los ladrones no habían podido llevarse sus costosas joyas.

La pareja de Karol G mostró en el clip dos relojes Richard Mille, cada uno valorizado en US$200,000; un reloj Rolex que según indicó cuesta US$187,000, y cerca de una docena de cadenas y anillos que juntos valen más de US$500,000.

"A quién le robaron ?????? Ahora no me digan que yo no soy humilde", escribió Anuel AA junto al video que, hasta el momento, tiene más de 5 millones 182,000 reproducciones.

Sin embargo, el cantante no se libró de las críticas y en muchos de los comentarios de la publicación, sus seguidores cuestionan que tenga que "exhibir" sus joyas y revelar el valor de cada una pues consideran que no tiene necesidad de hacerlo debido a que no es apropiado.