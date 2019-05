“Never Really Over”: Katy Perry lanza su nuevo single | VIDEO

La artista pop de 34 años, Katy Perry, estrenó durante la medianoche del jueves su nuevo tema “Never Really Over”, el cual marca su primer tema solitario en dos años.

El videoclip inspirado en los años 70 y dirigido por Philippa Price, muestra a Katy Perry sometiéndose a diversos tipos de “terapias” para sanar su corazón roto, de manera que ella finalmente encuentre su felicidad.

Según explicó Katy Perry en un comunicado, su nuevo tema explora las relaciones tanto amorosas como amicales: “Todas nuestras relaciones […] se convierten en una parte de nosotros […] una vez que aceptas tanto la oscuridad como la luz, puedes entender que la oscuridad es la que te llevó a la luz”.

“Never Really Over”, está producida por Zedd, quien previamente había generado intriga en los fanáticos al tuitear el título del tema.

La nueva canción Katy Perry podría tratarse del primer sencillo del quinto álbum de la artista, el cual seguiría a “Witness” (2017).

Mira el video musical de Katy Perry "Never Really Over" a continuación.