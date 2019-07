Khloé Kardashian llamó True a su bebé con Tristan Thompson en honor a su abuelo | FOTOS

Luego que Kim Kardashian revelara hace algunas semanas el nombre de su cuarto hijo, Psalm (Salmos), ahora su hermana Khloé Kardashian decidió dar a conocer la razón por la que llamó True a su hija con Tristan Thompson.

La pequeña True nació pocos días después del escándalo de la primera infidelidad del basquetbolista, por lo que muchos asociaron su nombre a lo ocurrido; sin embargo, Khloé ha decidido poner fin a las especulaciones.

En una reciente entrevista para la revista Vogue, la empresaria e integrante del clan Kardashian reveló que llamó True a su pequeña luego que su abuela le contara que su abuelo y bisabuelo se llamaban así.

"Una noche estaba mirando nombres para bebés mientras cenábamos y MJ, mi abuela, me dijo: 'Deberías llamar a la niña True'. Y me di cuenta de que me encantaba la idea. Y también me emociona que haya una historia así detrás", contó Khloé Kardashian.

Tras el nacimiento de True, la relación de sus padres se fue deteriorando debido a las infidelidades de Tristan Thompson, las cuales terminaron con su separación luego que estallara la polémica del basquetbolista con Jordyn Woods, mejor amiga de su hermana Kylie Jenner y muy cercana a la familia.

Ver esta publicación en Instagram Girls Trip Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el 18 de May de 2019 a las 8:58 PDT

Desde entonces, Khloé Kardashian se ha enfocado en su vida como madre y ha dado ejemplo de madurez al pedirle a sus seguidores que no odien a Tristan Thompson pues “la gente comete errores” y ella lo ha perdonado.