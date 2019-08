Kim Kardashian compartió foto donde luce seis dedos en un pie

A través de su cuenta de Instagram, Kim Kardashian subió una imagen junto a su hermana Kylie Jenner con la que promociona el lanzamiento de una nueva fragancia. Hay que precisar que esta nueva entrega de su línea de perfumes contó, precisamente, con la colaboración de la pareja de Travis Scott.

Y si bien la imagen arrasó con más de 3 millones de reacciones, lo que no pasó desapercibido fue un error en el retoque de la foto, exactamente, en el pie izquierdo de la socialité. ¿A qué nos referimos?

Al hacer un acercamiento al pie de Kim Kardashian se puede notar que en vez de cinco dedos, aparecen seis, detalle que habría pasado por alto el diseñador a cargo de retocar la imagen y que generó un gran número de comentarios en la publicación en Instagram.

En cuanto al pie de Kylie Jenner, este también parece tener seis dedos, como si repitiera el meñique, aunque es más difícil de ver o podría pasarse por alto.

Respecto a la actualidad de Kim Kardashian, en la última edición del reality que protagoniza, le confesó a su hermana Khloé que le debe su fama a Paris Hilton.

“Realmente me gustaría hacer cualquier cosa por ella, literalmente, me dio una carrera… Hay mucho de mí por ser leal a una persona y ser una gran ayuda”, explicó la celebridad.

Hay que recordar que Kim Kardashian fue asistente de Paris Hilton cuando esta última formaba parte del programa "The Simple Life" y por ello no dudó en apoyarla en el video de "Best Friend’s Ass" de la heredera de la famosa cadena de hoteles.