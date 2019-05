Kim Kardashian publica nuevas fotografías de su matrimonio en Instagram

Kim Kardashian viene sorprendiendo a sus fanáticos de Instagram al publicar diversas fotografías de su matrimonio con el cantante Kanye West.

En imágenes se puede apreciar todos los preparativos para el matrimonio que tuvo lugar el 26 de mayo de 2014. Kanye West y sus cambios de vestuarios, prácticas con los testigos y revisión de la locación son algunas de las postales que se pueden apreciar en la publicación de Kim Kardashian.

La publicación de Kim Kardashian tiene más de un millón y medio de likes por parte de sus fanáticos en su cuenta personal de Instagram.

"Solo faltan unos días para el aniversario", "siempre tan bellos", "así es el amor", "muchas felicidades, Kim", "sensacionales fotos". son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la red social de Kim Kardashian.

La estrella de "Keepig Up With the Kardashians" y su esposo Kanye West son padres de North (5), Saint (3), Chicago (1) y un último bebé que nació hace apenas algunos días y del cual se desconoce su nombre.