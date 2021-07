Quienes hayan visto el famoso anime ‘’Denom Slayer’' seguramente reconozcan a Nezuko Kamado, la deuteragonista y personaje femenino principal de la serie de manga. Este programa fue creado por Koyoharu Gotouge y es emitido desde el 15 de febrero de 2016, acumulando un gran número de seguidores.

Este atractivo personaje ha calado en el corazón de los amantes del manga, por lo que su fama la hizo acreedora del protagónico de la película ‘’Demon Slayer: El tren infinito’'. Así mismo, también tuvo un rol importante en la adaptación de la obra de teatro de acción en vivo 2020 Kimetsu no Yaiba: The Stage.

‘’¡Mi querido hermano! Lo siento mucho. Lamento no haberlo entendido durante tanto tiempo. Pongo todo sobre tus hombros. ¿Por qué eres tú quien siempre tiene que sufrir? ¿Por qué las personas amables que luchan todos los días son pisoteadas una y otra vez? Es frustrante, ¡pero no te rindas! Vamos a casa. Volvamos a casa juntos.“, Nezuko Kamado a Tanjiro Kamado en Let’s go Home.

EL ORIGEN DE NEZUKO KAMADO

Kamado nació como cualquier niña normal, en el seno de una familia humilde y feliz. Fue la segunda hija del matrimonio y siempre tuvo un fuerte vínculo con su madre y sus hermanos. Todo marchaba bien hasta que un trágico día un demonio llamado Muzan Kibutsuji llega a su casa y asesina a sus seres queridos.

Tras el desgarrador suceso, los únicos sobrevivientes fueron Nezuko y su hermano mayor Tanjiro, quien no se encontraba en el lugar durante los hechos. La única razón por la que ella sobrevivió fue por qué Muzan la había transformado en un demonio, lo que significaba que desde ese momento tendría un fuerte deseo de sangre humana. Es así como su hermano se convierte en su primera víctima.

LE PERDONA LA VIDA

Cuando estaba por devorar a Tanyiro, un Demon Slayer llamado Giyu Tomioka aparece en la escena y evita que Nezuko mate a su hermano. Como si no fuera suficiente, Giyu les perdona la vida y se convierte en el instructor del joven, a quien su antiguo maestro entrenará para que se convierta en un Demon Slayer.

Pero como no todo es color rosa, se les advierte que si un día Nezuko asesina a un humano, entonces Tanjiro y otros Demon deberán asesinarla y posteriormente suicidarse cometiendo seppuku como restitución por su transgresión.

Afortunadamente nunca será necesario llegar a esos extremos, pues la joven pondrá de su parte para tener un buen comportamiento y acompañará a su hermano en la búsqueda de una cura para ella; así como en su preparación para matar a Muzan.

Debido a que a Nezuko se le inyectó una gran cantidad de sangre demoníaca de Kibutsuji, es muy poderosa para ser un nuevo demonio.

EL ANTES Y DESPUÉS DE SU VIDA

Antes del ataque, Nezuko era una pequeña tierna y cariñosa que pensaba en todos antes que en sí misma; así como era un gran ejemplo para sus hermanos menores. Tras el deceso de su familia, mantiene el amor por los suyos pero no es más una niña amable. Ella está dispuesta a proteger a sus amigos y hermano, así ponga su vida en riesgo, incluso cuando vuelve a ser humano.

Tras la transformación parece olvidar sus recuerdos, por lo que su personalidad cambia. Sin embargo, mantiene sus sentimientos, esto debido a la influencia de Sakonji Urokodaki. Nezuko es poseedora de una gran fuerza de voluntad para no atacar a las personas y está siempre alerta a defender a cualquiera, incluso a la posible víctima de su hermano.

Este personaje es conocido por tener en su boca un objeto de bambú y rara vez se la ha escuchado hablar. Si bien solía tartamudear mucho, tras aumentar su resistencia a la luz del sol y estar en contacto con otros, se puede observar la mejora de su habla.