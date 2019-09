Kris Jenner compartió avance de la nueva temporada de “Keeping Up with the Kardashians” | VIDEO

Kris Jenner subió en su cuenta de Instagram un nuevo avance de la próxima temporada de la serie reality “Keeping Up with the Kardashians” y que volverá a las pantallas el 8 de septiembre.

Este nuevo adelanto inicia con Kim Kardashian tocando una flauta traversa , para luego decir “Soy atlética, soy musical… ¿Qué cosa no puedo hacer?”, generando las risas tanto de ella como de quienes la acompañan.

En otro momento del avance, Kris Jenner aparece jugando al minigolf y lo más sorprendente es que logra encajar la pelota en un solo tiro, por lo que asegura ser “fabulosa”.

El avance de “Keeping Up with the Kardashians” continúa con una imagen en la que aparecen todas las hermanas Kardashian comiendo junto a su madre.

En otro segmento del adelanto, Khloé Kardashian intenta dominar un aro ula-ula, aunque con poco éxito, por lo que lanza una lisura a todo pulmón.

Respecto a Kris Jenner, cabe señalar que en una reciente entrevista señaló que le gustaría que el mundo la recuerde como la mejor madre de la historia.

Por lo pronto podemos decir que cuando se trata de velar por los intereses de sus hijas, la matriarca de las Kardashian-Jenner es implacable.

Solo basta con echarle un vistazo a su cuenta de Instagram para constatar que casi todas sus publicaciones están referidas a los trabajos de sus hijas.