Kris Jenner confirma cuánto cobran las Kardashian para promocionar productos en Instagram

No es un secreto que Kim Kardashian y sus hermanas cobran mucho dinero para promocionar productos en sus redes sociales. Pues ahora su madre y manager Kris Jenner ha confirmado cuánto exactamente están cobrando por hacer este tipo de publicidad.

Según CBS Sunday Morning, sus hijas cobran hasta "seis figuras" por publicar fotos posando con productos y compartiendo esas mismas fotos con sus millones de seguidores en las redes sociales, principalmente Instagram.

La matriarca de "The Keeping Up With the Kardashians" hará esta revelación durante uno de los próximos episodios del show. "Mis hijas están en constante oferta para publicar por cierta compañía o marca en las redes sociales," comentó Kris como previa al episodio del 14 de abril.

"Ellas tienen un monto para cada post, para cada story y para cada cosa en Facebook... ellas tienen un cronograma de cobros" confirmó la celebridad. Además, el monto también varía dependiendo si es un producto de belleza, si es algo farmacéutico o si necesita mucha ayuda.