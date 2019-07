Kylie Jenner comparte revelador mensaje en Instagram: "Mi vida no es perfecta"

Kylie Jenner utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores fotografías de su vida cotidiana, así como para promocionar su línea de cosméticos y sus productos para la piel Kylie Skin, que acaba de lanzar.

Sin embargo, la más joven del clan Kardashian-Jenner, acaba de publicar una bella imagen que acompañó de un extenso post con un revelador mensaje que ha dejado sorprendidos a todos sus fanáticos en Instagram.

En esta publicación, Kylie Jenner reflexionó sobre los problemas que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida, la mayor parte de la cual ha pasado entre reflectores y cámaras de televisión, y todo lo que ello ha significado.

"Estoy orgullosa de mí misma, mi corazón y mi fuerza. crecer entre luces con un millón de ojos en ti simplemente no es normal. He perdido amigos en el camino y a veces también me he perdido yo. Mi primer tatuaje fue 'cordura' para recordarme todos los días que debo mantenerla", indicó al inicio de su mensaje.

"He luchado contra la ansiedad durante toda mi corta vida adulta y, después de mi bebé, he lidiado con todos los altibajos internos. Sentí que tenía que encontrarme completamente otra vez. Me reservo mucho para mí sola, pero solo quería compartir y hacerte saber que soy humano", agregó Kylie Jenner.

"Mi vida no es perfecta y lo que ves aquí en las redes sociales es solo la superficie. Sé amable contigo mismo, sigue adelante y déjalo ir. Todos somos capaces de grandes cosas, dignos de amor, y nos permiten expresarnos. Haz más de lo que te hace feliz y no te disculpes. Ahora es tu tiempo. Todos tenemos un destino magnífico", finalizó.

Hasta el momento, la publicación realizada por Kylie Jenner en Instagram ha superado los 6 millones y medio de "Me gusta" y sus fanáticos le han dejado tiernos mensajes de apoyo, al igual que sus hermanas y algunas de sus amigas, como la modelo Hailey Baldwin.

Actualmente, Kylie Jenner se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, a donde viajó acompañada de un grupo de amigas y de su pequeña hija Stormi, para celebrar el éxito que ha tenido el lanzamiento de su nueva línea de productos para el cuidado de la piel.