Kylie Jenner confiesa no recordar cómo era su vida antes de la fama y que millones la sigan

Kylie Jenner tiene uno de los poderes más deseados de los últimos años: las redes sociales. Muchas de sus acciones en las mismas repercuten en todo el mundo, ya que cuenta con más de 160 millones entre su Instagram y Twitter.

No obstante, a veces tanta fama puede hacer olvidar a una persona sus orígenes o desorientarla. La misma Kylie Jenner confesó recientemente que no recuerda cómo era su vida cuando "no tenía a millones de personas dándome su opinión sobre cualquier cosa que hago".



Kylie Jenner debutó en las cámaras a los 10 años y desde entonces ha ido escalando a pasos agigantados en toda la industria de la moda y el cuidado personal. Su propia marca se ha convertido en el referente de toda una generación, monetizando hasta el más mínimo detalle que pueda de su cuerpo y su vida personal.

"Sería una persona muy distinta si no tuviera a mi familia viviendo lo mismo. En casa, si nos pasamos de la raya enseguida llega alguien a aterrizarnos a la realidad," comentó Kylie a la revista Smoda.

Kylie Jenner en todo su esplendor (Foto: Morelli Brothers)