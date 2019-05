Kylie Jenner sorprende a fanáticos de Instagram con nueva sesión de fotos

Kylie Jenner tiene 21 años, es la multimillonaria más joven del mundo y es toda una figura de las redes sociales como Instagram. La empresaria acaba de publicar nuevas fotografías para seguir conquistando a todos sus incondicionales.

En imágenes se puede apreciar a Kylie Jenner vestida con una blusa blanca y un pantalón del mismo color. La modelo rompe todos los parámetros al usar zapatos color verde. La publicación de la menor del clan Kardashian-Jenner tiene más de cuatro millones de likes.

Kylie Jenner, madre de True Thompson, es una de las figuras con más seguidores en Instagram. La figura del programa "Keeping Up with the Kardashians" tiene más de 136 millones de seguidores en la red social de fotografías digitales.

"Muy hermoso maquillaje", "Luces sensacional", "La más hemosas de las Kardashian", "Me encantan tus zapatos", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Kylie Jenner.

Como se recuerda, Kylie Jenner acaba de sacar al mercado nuevos productos exclusivos para el cuidado de la piel llamado Kylie Skin. La hermana de Kendall Jenner quiere seguir incrementando su fortuna equivalente a aproximadamente de US$1,000 millones, según Forbes.