Kylie Jenner: productos Kylie Skin se ponen a la venta y se agotan en 4 minutos

Kylie Jenner es una de las figuras más importantes del mundo del mundo. Cada incursión que la modelo hace en los negocios es todo un éxito. Forbes la eligió como la multimillonaria más joven el mundo con una fortuna de US$900 millones.

La fortuna y el amor son amigas inseparables de Kylie Jenner. La joven de 21 años acaba de anunciar al mundo que se agotó el nuevo stock de su productos para el cuidado de la piel llamado Kylie Skin.

La menor del clan Kardashian-Jenner contó en Instagram que sus productos de belleza se acabaron en tan solo 4 minutos. El curioso hecho fue celebrado por todos sus seguidores.

"Felicidades", "eres la mejor en los negocios", "muchas felicidades", "todo un éxito", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Kylie Jenner.

"¡Sold Out en 4 minutos esta mañana! ¡Qué es la vida! Gracias por confiar en mí con @KylieSkin. Me encanta, me encantan estos productos y no puedo esperar a que todos los que tienen uno hoy lo prueben" , escribió Kylie Jenner en su cuenta de Instagram.

La modelo prometió que sacaría a la venta su producto nuevamente para todas las personas que no pudieron comprarlo. "Si te lo perdiste. El nuevo stock estará disponible el 10 de junio!", sentenció.