Kylie Jenner sorprende a fanáticos con tierno video de Stormi en Instagram

Kylie Jenner acaba de sorprender a todos sus seguidores en el mundo con un tierno video publicado en su cuenta personal de Instagram.

En imágenes se puede ver a Stormi Webster subiendo las escaleras de su casa. La pequeña cuenta con una orejas y cola de conejo. La publicación causó sensación en todos sus seguidores de Instagram distribuidos por el planeta.

Stormi Webster nació el 1 de febrero del 2018 fruto del amor entre Kylie Jenner y Travis Scott. La pareja confirmó la noticia del embarazo en sus redes sociales y los fanáticos quedaron más que sorprendidos con la noticia.

Como se recuerda, el video del embarazo de Kylie Jenner fue uno de los más vistos en el 2018, según lo indicó YouTube. "To Our Daughter", título del video, tiene un total de 82 millones de reproducciones.

"El embarazo ha sido la experiencia más hermosa, empoderadora y cambiante que he experimentado en mi vida y la voy a echar de menos. Agradezco a mis amigos y a mi familia que me hayan ayudado a mantenerlo de la manera más privada posible. Mi preciosa y sana niña nació el 1 de febrero y no podía esperar a compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad. Gracias por entenderlo", manifestó Kylie Jenner en Instagram.

Kylie Jenner es la joven más rica del planeta. La fortuna de la menor del clan Kardashian-Jenner asciende a US$1,000 millones, según la revista Forbes.