Las cadenitas, collares o amuletos, son indispensables para complementar el look y hay quienes no pueden salir a la calle sin llevar uno en el cuello; sin embargo, cuando estás apurado y con el tiempo en contra, lo peor que te puede pasar es encontrarlos llenos de nudos y enredos. Y es que ‘liberarlos’ toma tiempo, pero los trucos caseros siempre ayudan. En esta nota te enseñaremos a desenredar tus joyas usando talco de bebé.

Lo mejor es que con este tip no volverás a padecer por esos nudos en las piezas de plata, fantasía o de oro y no necesitarás mucho esfuerzo para que recuperen su forma y sean ese accesorio ideal para completar tu look.

Además, impedirás que el enredo se intensifique o se rompa la cadenita. ¡Toma nota de este paso a paso!

Cómo desenredar tus collares con talco de bebé

Lo primero que necesitas es una mesa plana o superficie donde colocarás los collares enredados para una mejor estabilidad y así evitar que se formen más nudos. Lo siguiente será frotarte los dedos con talco de bebé (también puedes usar jabon suave o aceite de oliva).

Ahora si viene el momento de quitar los nudos y para eso usarás un alfiler de ropa que te permitirá liberar insertándolo en el centro. Comienza a desenredar y vuelve a colocarte polvo en las manos para repetir el proceso de ser necesario. ¡Listo! Tus joyas estarás perfectas para usarlas.