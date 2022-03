“The Lost City” (“La ciudad perdida”, en español) es la nueva película protagonizada por Sandra Bullock, quien comparte roles por primera vez con Channing Tatum. La trama se centra en el secuestro de una novelista y cómo un modelo de portada se sumerge en una jungla exótica, arriesgando su vida, para rescatarla de un excéntrico millonario.

Si bien, la química entre ambos actores se refleja a través de la pantalla grande, pocos imaginarían que se conocieron hace algunos años en medio de un altercado protagonizado por sus hijas. Sí, así como lo leíste, ellos no se cruzaron en una alfombra roja, gala o evento importante a donde acuden los grandes histriones, sino todo lo contrario.

A continuación, te contamos la historia sobre cómo estas estrellas de Hollywood se vieron por primera vez las caras en un escenario muy poco amigable.

"The lost city" es el primer filme en el que Sandra Bullock y Channing Tatum trabajan juntos (Foto: Fortis Film)

LA PELEA QUE LLEVÓ A CONOCERSE A SANDRA BULLOCK Y CHANNING TATUM

Aunque parezca extraño, Sandra Bullock y Channing Tatum llegaron a coincidir por primera vez en la dirección de la escuela preescolar, donde las hijas de ambos estudiaban. ¿La razón? Sus hijas habían protagonizado una pelea.

“Nos conocimos a través del drama: en la oficina del director del preescolar. Nos llamaron juntos porque Everly [hija de Tatum] y Laila estaban tratando de eliminar al otro; y rezamos para que fuera la hija del otro la que causó el daño”, contó la ganadora de un Oscar por “The Blind Side” en diálogo con The New York Times.

Ante el llamado de atención, ellos conversaron; incluso se animaron a bromear sobre aquel momento: Mientras que Bullock señaló que aún tiene un poco de “estrés post-traumático”, él dijo, en esa misma entrevista, que bloqueó toda esa situación de su mente.

Si bien, era la primera que trataban, aunque sea como padres, la actriz recordó que en una ocasión ya lo había visto: en su fiesta de cumpleaños, pero no lo conocía. “Eras un plus-one (…). Todos los Huvanes se hicieron cargo de mi fiesta, yo no tenía nada que decir en mi propio cumpleaños. Solo dije: ‘Tengo tres amigos aquí. No sé quién es nadie más’ (…) yo estaba como: ‘”¿Hay alguien aquí para mí?’”, relató.

Tatum contó que para esa época era su primera semana en Hollywood. “Fuiste la primera celebridad que conocí. Dios bendiga su alma, Chris Huvane [el difunto gerente de talentos] en realidad me trajo allí. Creo que estaba pinchando en ese momento, no estaba dirigiendo (…). Me lo pasé genial, personalmente. Yo era un niño de Florida, básicamente ni siquiera un actor en ese momento. Todavía era solo una modelo, ¡y llegué a su fiesta!”.

La química de los actores en "The lost city" ha jugado un rol importante en la película (Foto: Fortis Film)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ACTUAL DE SUS HIJAS?

Tras el incidente que tuvieron las hijas de los actores: Laila, de 10 años, y Everly, de 8, ellas se han conocido más gracias al rodaje de “The Lost City”, pues ambas pudieron convivir en República Dominicana y formar una buena amistad.

“Esa es la razón por la que hicimos esta película [The Lost City], para que pudieran tener una cita de juegos larga y segura de COVID. Incluso llevamos motocicletas allí. Lo único que nos importaba era que Everly y Laila estuvieran pasando el mejor momento de sus vidas”, precisó Sandra Bullock.