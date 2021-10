“La casa de papel” es una de las series españolas con mayor reconocimiento a nivel mundial. Esta increíble producción fue creada por el talentosísimo Alex Pina, conocido también por sus trabajos en “El embarcadero”, “Vis a vis”, “Los hombres de Paco”, “El barco”, entre otros proyectos; pero sin duda, el que más éxito alcanzó es el protagonizado por la banda organizada de ladrones.

Aunque fue inicialmente pensada para su emisión por Antena 3, al poco tiempo la gigante de streaming decidió apostar por ella sin muchas expectativas, lo que nunca imaginaron fue que esta plataforma le daría el empuje necesario para convertirla en una fiebre mundial.

El pasado 3 de septiembre “La casa de papel” estrenó la primera parte de su quinta temporada, después de una increíble cuarta entrega que dejó el final abierto a un sinfín de posibilidades. Uno de los personajes de esta aclamada serie es Enrique Arce, quien da vida al egoísta y cobarde Arturo Román, el director de la Casa de la Moneda, este rol ha sido tan bien interpretado que no solo le ha traído beneficios, sino también algunos problemas.

Enrique Arce interpreta al villano Arturo Román en “La casa de papel” (Foto: Enrique Arce/Instagram)

¿CÓMO ENRIQUE ARCE CREÓ A ARTURO ROMÁN?

Enrique Arce es parte del programa desde el capítulo uno, representando un rol importante en el desarrollo de la serie. Pero dar vida a Arturo Román no le ha sido fácil ya que es un personaje diferente al resto del elenco. Pero, ¿cómo logró crearlo? Según revela, hubo un productor que lo ayudó a construir esta figura:

“Siempre intento construirlos desde la verdad y desde llevar parte de mí al personaje y parte del personaje a mí. En este caso descubrí con Jesús Colmenar en la segunda escena del primer capítulo, y creo que le debo a él gran parte del personaje porque tiró de una cuerda que yo no había visto y entré en un código de tragicomedia, de pantomima, de hacerlo todo como no real. Es decir, nunca me he metido en la piel de Arturo, siempre lo he visto desde fuera”, declaró el actor al medio ‘La Razón’.

Arturo Román es un personaje egoísta y cobarde que dirige la Casa de la Moneda (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ ENRIQUE ARCE NO QUIERE INTERPRETAR UN ROL SIMILAR?

Si bien se siente orgulloso del trabajo que ha realizado en el programa, no puede evitar sentir temor de que su personaje lo encasille en un solo género: “Lo único que me pesa es que a veces un personaje se puede comer la carrera de un actor y eso me da miedo”.

Arce también reveló a ‘La Razón’ que ha rechazado más de un trabajo por que el papel es similar al que realiza en “La casa de papel”, esto debido a que quiere probar cosas nuevas y no solo hacer de villano:

“He recibido cosas después que eran Arturo 2 y directamente no lo cojo. Es fácil, has hecho bien un curro, pues que lo haga este. Llega un momento que en la carrera de un actor es más importante las cosas a las que dices que no que a las que dices que sí. Y ahora quiero parar de hacer este tipo de villanos”.

LOS INCONVENIENTES DE DAR VIDA A ARTURO ROMÁN

Debido a que cada personaje está muy bien definido, algunos espectadores no pueden separar al actor de su rol, llegando a atacar a quienes no encarnan un papel muy agradable. Uno de los artistas que se han visto afectados por esta confusión es Enrique Arce, quien no solo ha recibido comentarios de odio en redes sociales, sino también en persona:

“Me han mandado amenazas de muerte con mi dirección de Madrid, por suerte eso ha ido pasando a una relación mucho más afable. Es un te odio, pero a la vez te quiero o haces falta”.

Así mismo, el artista se ha encargado de que los seguidores del programa sepan que su personaje no lo define fuera de cámaras: “Tengo un post puesto en el que digo: a la derecha Arturo y a la izquierda Enrique. Uno de los dos no existe, por favor no ponga insultos. Me han mandado amenazas de muerte con mi dirección de Madrid, por suerte eso ha ido pasando a una relación mucho más afable. Es un te odio, pero a la vez te quiero o haces falta”.