ALERTA SPOILER. Esta publicación habla sobre el último episodio emitido por “The Walking Dead”: “No Other Way”. Pensando que el personaje de Lauren Cohan, Maggie, lo atrajo a los túneles del metro de DC para matarlo y así vengar a Glenn, Negan se niega a ayudar a escapar al caminante de la viuda en el capítulo “Acheron: Part 1″.

Finalmente Maggie sobrevive y los dos enemigos tienen un momento de tensión para pactar una tregua con el fin de librar una guerra contra los Reapers y así recuperar Meridian, además de salvar su hogar compartido: Alexandria. Pese a los roces, logran coexistir.

En “Promises Broken”, Negan señala que luchará en la guerra de Maggie con una importante condición: “Hago esto por ti, y estamos a mano. Estamos bien”, a lo que ella responde: “No tengo que seguirte mirando por encima del hombro”.

Glenn, esposo de Maggie, muere a manos de Negan (Foto: AMC)

LA SALIDA DE NEGAN EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “THE WALKING DEAD”

Si bien Negan tenía la intención de hacer las cosas bien, observó que Maggie ejecuta sin piedad al escuadrón de villanos de Leah en “No Other Way”. Es ese momento cuando se da cuenta que la esposa de Glenn no va a cambiar su posición hacia él, así lo prometa una y otra vez.

“Siempre ibas a hacer lo que hiciste, Maggie [...]Cuando se trata de mí, lo prometas o no, es solo cuestión de tiempo antes de que hagas la misma llamada. No te daré la oportunidad de hacerlo”, le dice el ex líder de los Salvadores, para después darse la vuelta y alejarse de ella: “Voy a seguir mi propio camino”.

Negan es interpretado por el actor Jeffrey Dean Morgan (Foto: AMC)

¿POR QUÉ NEGAN DECIDIÓ MARCHARSE?

Jeffrey Dean Morgan, el actor que interpreta a Negan, le contó a Brandon Davis que el autoexilio de su personaje se debe a la decisión que tomó Maggie, pues no siente que en algún punto pueda llegar a entrar en razón:

“Se da cuenta de que [Maggie] no va a cambiar de opinión sobre lo que siente por él y que se ha perdido un poco [...] Negan siempre se enorgulleció de tener el control de sus emociones. Independientemente de lo horrible que haya hecho, siempre ha tenido algún tipo de control, y no siente que Maggie tenga mucho control. Ella es muy impredecible”.

Negan arriesgó su vida por ella y al no recibir el mismo compromiso de su parte, caer en cuenta que su partida será lo mejor para ambos:

“Creo que en realidad está tratando de ayudarla un poco. Ha tenido este tipo de momentos en los que ha tratado de conectarse con ella, y en realidad no ha funcionado. Y creo que simplemente dice: ‘Es mejor para mí”. irme en este punto’”.

LA REDENCIÓN DE NEGAN

Después de ir de incógnito, decapitar a Alpha y unir fuerzas con Daryl para matar a Beta y acabar la Guerra de los Susurradores, Negan ha demostrado un gran cambio.

“Creo que ese tipo de camino en el que ha estado ha sido largo [...], a la gente le gusta decir redención, no sé si es redención, pero ver otro lado de Negan ha sido interesante. Creo que Negan tuvo algunos cambios importantes en las últimas temporadas en las que he estado y eso ha sido muy divertido de interpretar”.