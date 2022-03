William Gutiérrez Levy, más conocido como William Levy, es uno de los galanes cubanos más famosos en el mundo artístico. Desde su debut como modelo participó en realitys de televisión hasta llegar a ser un ícono de las telenovelas. Actualmente ha desarrollado labores como productor y ha llevado la actuación tanto al teatro como a la pantalla grande.

William nació en La Habana y vivió allí durante sus primeros años de vida, junto a su madre y hermanos. Su padre los abandonó cuando eran solo unos niños, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que su progenitora se volviera a enamorar y entrara a su vida su padrastro.

Cuando Levy tenía 14 años, el esposo de su madre logró conseguir asilo político en Estados Unidos, por lo que la familia migró a dicho país en busca de mejores oportunidades. Allí el actor terminó la secundaria y posteriormente ingresó a la universidad, aunque no llegó a culminar sus estudios.

William Levy en 2003, cuando intentaba ganar un 'reality' para ser protagonista de una telenovela (Foto: Protagonistas de novela)

¿QUÉ ESTUDIÓ WILLIAM LEVY?

Durante la secundaria, Levy destacó como jugador de béisbol. Su buen desempeño en los deportes le otorgó una beca para estudiar en la universidad, oportunidad que no desperdició. Tras acabar la escuela, el cubano se matriculó en la carrera de Administración de Empresas, pero solo se mantuvo en la facultad dos años.

¿POR QUÉ WILLIAM LEVY DEJÓ LA UNIVERSIDAD?

Fue por ese tiempo que el protagonista de “Café con aroma de mujer” incursionó en el modelaje y descubrió que las artes escénicas le apasionaban más que los números. Es por ello que tomó la decisión de abandonar sus estudios en Administración de Empresas y dedicarse al cine.

LOS PRIMEROS TRABAJOS DE WILLIAM LEVY EN ESTADOS UNIDOS

Uno de sus primeros empleos relacionados al arte fue el de modelo para marcas reconocidas como Dolce & Gabanna. Posteriormente participó en dos realities de televisión transmitidos por Telemundo: “Isla de la tentación” y “Protagonistas de novela 2″.

También apareció en el videoclip de la canción “I’m Into You” de Jennifer López. No obstante, su futuro estuvo en la actuación y fue así como se dedicó por completo a participar en distintas telenovelas y series televisivas.