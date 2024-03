La Velada del Año está generando mucha expectativa y eso que ni siquiera estamos cerca del evento central. Y es que, por fin, se ha conocido quiénes serán los creadores de contenido que van a deleitarnos a todos con sus mejores movimientos de boxeo, o al menos lo intentarán, ya que hay que recordar que la mayoría jamás se ha subido a un ring. A pesar de esto, estamos a poco de presenciar algo muy bueno e inédito por la señal de Twitch.

Este lunes 4 de marzo, en el Teatro Victoria de Barcelona, el creador de contenido organizó una especie de evento o conferencia de prensa, en la que dio todos los detalles acerca de La Velada del Año 4. Pensando siempre en sus cientos de miles de espectadores de las plataformas digitales, todo fue transmitido a través de su canal de Twitch, por lo que la noticia llegó a todas partes del mundo, principalmente a América Latina, territorio en el que tiene muchísimos suscriptores.

Sin hacerla más larga, ahora te vamos a dar a conocer toda la información de este mega evento que suele llenar estadios y romper récords en transmisiones en vivo, teniendo en cuenta que no solo es visto en España, así que toma lápiz y papel, apunta todo y separa espacio en tu agenda para que no te pierdas nada o quizá te animas si es que quieres ir al espectáculo. Eso sí, Ibai aún no ha revelado quiénes serán los cantantes que interpretarán algunas canciones en el show, ya que lo hará soltando de forma paulatina.

¿CUÁNDO ES LA VELADA DEL AÑO 4?

Uno de los primeros temas en tener que ser revelados tenía que ser lo de la fecha. Como se esperaba, el día elegido tenía que ser durante el verano europeo, así que Ibai terminó confirmado que el evento se realizara el sábado 13 de julio.

¿DÓNDE SE HARÁ LA VELADA DEL AÑO?

El tema más comentado entre los fanáticos de Ibai era, sin dudas, el lugar en el que se iba a realizar La Velada del Año, pues muchos creían que incluso podía realizarse fuer de España, poniéndose los ojos en algunos países de América Latina. Pues, después de todo lo que se decía, se confirmó que el espectáculo deportivo y de entretenimiento se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu.

LOS PARTICIPANTES DE LA VELADA DEL AÑO 4 Y CUÁLES SERÁN LAS PELEAS

Carreraaa vs. Agustín51

Se comentó que ambos contendientes estarán pesando alrededor de los 60 kilogramos el día de la pelea (Foto: Ibai / Twitter)

Guanyar vs. La Cobra

Ambos creadores de contenido van a pelear por sobre los 100 kilogramos, por lo que se convertirá en el combate más pesado en la historia del evento (Foto: Ibai / Twitter)

Zeiling & Nissaxter vs. Alana & AmaBlitz

Esta será la primera vez que habrá un combate por parejas en La Velada del Año (Foto: Ibai / Twitter)

Viruzz vs. Shelao

Los organizadores del evento aseguraron que esta será una de las peleas más duras del evento (Foto: Ibai / Twitter)

Combate Rey de la pista con 10 boxeadores: Will, de los Futbolitos, Sezar Blue, Folagor, Roberto Cein, Peldanyos, Aldo Geo, Unicornio, Skain, Karchez y Pelicanger.

Quinto combate de la velada del año IV: Rey de la pista con 10 boxeadores (Foto: Iba / X)

Yo soy Plex vs. El Mariana

Sexto combate de la velada del año IV: Yo soy Plex vs. El Mariana (Foto: Ibai / X)

PÓSTER OFICIAL DE LA VELADA DEL AÑO 4

Antes de que acabe la presentación de los participantes de las Velada del Año 4, Ibai compartió el póster oficial del evento.

Póster oficial de la velada del año (Foto: Ibai / X)