Punchline, métricas, skills, flows, wordplays; este 2019 nos ha dejado de todo. El año se acaba y los recuerdos van tomando protagonismo. ¿Qué hemos visto en estos 365 días en el circuito de rap? ¿Qué nos han dejado las batallas de freestyle? Resumir todo en diez batallas es, además de difícil, injusto. ¿Qué hace que una batalla forme parte de un selecto top 10? ¿Quién lo decide si los gustos son diferentes?

Quizá, en lo único que coincidamos será que fue un año lleno de sorpresas, consolidaciones y batallas memorables. La Ghetto Dream League, Pangea, las FMS, los diferentes formatos de la God Level Fest o las Red Bull de cada país, incluyendo la Final Internacional, entre otras; todas tienen increíbles batallas.

Si bien hubo grandes enfrentamientos, algunos quedaron fuera de lista. Como la batalla en febrero de Bnet vs. Replik, o la de Drose vs Acertijo por la jornada 2 de la FMS Chile, o la El Menor vs Kaiser por la jornada 6 de esa misma competición, o también la de Dtoke vs Papo en abril en el arranque de la FMS Argentina. Es un largo etcétera.

Jaze confima la llegada de la Freestyle Master Series (FMS) a Perú. (Foto: @urbanroosters)

Incluso, algunos consideran que la sorpresa del 2019 es Ritmodelia, que enfrentó en una épica batalla a Aczino en los octavos de Supremacia Mc Final Internacional 2019 que se realizó en Perú. En lo particular, sin embargo, considero que fue el año del cordobés Mecha e, incluso, fue un mejor año para El Menor, Stuart, Metalingüistica y Gazir. Sin dejar de lado, por su puesto, de los peruanos Skill y Litzen, que tuvieron una gran temporada.

Existen muchas batallas con bueno y memorables minutos, lo que no significa necesariamente que sean grandes enfrentamientos. Esa es la única diferencia. Sin más, a continuación las 10 mejores batallas de freestyle de 2019.

10. JAZE + STUART VS TRUENO + LETRA - FINAL - GOD LEVEL ALL STARS ARGENTINA

Cuatro de los raperos que este 2019 se consolidaron. Pero fue Stuart que llegó como reemplazo de Bnet y llevó a Jaze triunfo en la primera fecha de la God Level All Stars.

9. ACZINO + CHUTY VS DOMINIC + CACHA - FINAL - PANGEA 2VS2

Cuatro referentes de las batallas de habla hispana. Aczino y Chuty se enfrentaron en marzo en la final de Pangea a Dominic y Cacha, en una de las pocas veces que vimos caer a la dupla de campeones.

8. PAPO VS SUB - FMS ARGENTINA

Aunque la batalla no tenía ningún hype, las rimas que soltaron los argentinos, sumadas a las técnicas y los flows que le metieron los colocaron en esta lista.

7. VALLES-T VS ACZINO - SEMIFINAL - RED BULL INTERNACIONAL

No era la primera vez que se enfrentaban. En la edición pasada la Red Bull Internacional el colombiano dejó un minuto para la historia y esta vez, no sería diferente.

6. LOBO ESTEPARIO VS ZASKO MASTER - OCTAVOS - RED BULL INTERNACIONAL

Días antes de la final internacional, el mexicano ya había anunciado que le gustaría enfrentarse a Zasko, y así fue. La batalla del Lobo Estepario frente a Zasko Master en la Red Bull de noviembre estuvo llena de técnicas y agresividad.

5. SKONE VS DTOKE FMS INTERNACIONAL ARGENTINA

En setiembre, la FMS Internacional realizaba su segunda fecha, esta vez en Argentina. En el evento hubo muchas batallas buenas, pero la más intensa fue entre el español y el local. Desde el primer minuto, incluso antes de que empiece, ya dejaba notar que sería épico.

4. TEOREMA VS METALINGÜISTICA - GHETTO DREAMS LEAGUE CDMX (EXHIBICIÓN)

La batalla que marcó el regreso de Teorema, aunque sea de exhibición. El chileno estuvo alejado un buen tiempo de las competencias de freestyle, pero regresó ardiendo en llamas. Su rival fue ‘Meta’, una de las sorpresas de 2019.

3. TEAM ESPAÑA VS TEAM PERÚ - CUARTOS - GOD LEVEL FEST CHILE

La gran sorpresa del evento fue Perú, representado por Nekross, Choque y Jaze. El equipo inca venció a Chuty, Skone y Force en las tres oportunidades que se enfrentaron. Pero la más épica y donde se consolidó el Team Perú fue en la segunda jornada, que se llevó a cabo en junio en Chile.

2. KAISER VS ZTICMA FMS INTERNACIONAL ARGENTINA

Otra de las batallas de la FMS Internacional de Argentina fue entre el chileno y el mexicano. El contexto lo hacía mucho más interesante. Kaiser llegó como reemplazo de Teorema y aunque, algunos consideraban uno de los duelos más flojos, terminó siendo un batallón.

1. ACZINO VS WOS - OCTAVOS - RED BULL INTERNACIONAL

Fue una de las batallas más esperadas del año. Aunque no fue en la fase de la competición que muchos querían. Aczino y Wos se enfrentaron por tercera vez en una final internacional de la Red Bull, esta vez no para definir al campeón, sino en octavos.

¿Qué batalla consideras que debía estar en este top? Si faltaron algunas, haz la tuya.