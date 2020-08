El Mundo Mágico, conocido originalmente en inglés como Wizarding World, se ha expandido enormemente a lo largo de los años para convertirse en toda una franquicia del entretenimiento. La creación de J.K. Rowling, nacida con Harry Potter y la piedra filosofal en junio de 1997, ahora se ha extendido para añadir cuentos cortos, sumplementos, historias paralelas y mucho más que comparten el mismo universo original ideado por la autora.

Dentro de este contexto, si bien existen objetos mágicos de enorme poder, no hay duda que las varitas mágicas son los artefactos más famosos de todo el Wizarding World, siendo los principales elementos de la magia para brujas y magos. Ellos utilizan las varitas para canalizar su magia, hacer hechizos y para centralizar su poder en hacer cosas más complejas.

Si bien tanto en las películas como en los libros se ha demostrado que los magos no necesitan de las varitas como tal para hacer magia, esta herramienta es muy útil para magos en formación que aún no controlan el poder que tienen internamente. Tal como se mencionó anteriormente, son objetos para canalizar y concentrar el poder, mas no para dar más magia a su portador.

Pero, ¿acaso existen varitas más poderosas que otras en el mundo de Harry Potter? ¿Cuáles son ellas? En este artículo haremos un repaso de estas herramientas mágicas que han pasado por la franquicia, enfocándonos principalmente en las que han aparecido en la pantalla grande ya que por los registros históricos de los libros existieron muchos portadores con varitas poderosas.

LAS 15 VARITAS MÁS PODEROSAS DEL MUNDO DE HARRY POTTER

Antes que nada, es necesario aclarar que según la información de la misma autora J.K. Rowling, no existen varitas “más poderosas” que otras a excepción de la Varita de Sauco. Las varitas no se rigen bajo un sistema de poder como tal ya que, nuevamente, solo sirven para canalizar la magia del mago, así que no se pueden medir su poder en solitario porque solo cuentan con un núcleo especial, mas no con magia en sí.

Además, las varitas tienen un sistema de fidelidad muy complejo, ya que inicialmente se presentan como un implemento propio de cada mago, irremplazables y que pueden funcionar mal si es que otra persona o ser mágico intenta controlarlas. Esto después también cambia con el avance de la franquicia, descubriendo que las varitas pueden reconocer a portadores dignos y funcionar sin problemas, en especial cuando este es vencido por el oponente en una batalla justa o cuando rechaza la herramienta expresamente.

Otro punto a considerar, es que existen magos que utilizan magia sin varita o que no la utilizan muy a menudo que podrían aparecer esta lista. Lo cierto es que la magia sin varita es algo muy complejo y avanzado que solo los magos más experimentados pueden hacer, así que esta información no se contrapone y mas bien da un argumento a favor de que su varita es más poderosa que otras al canalizar tal cantidad de magia y experiencia.

Finalmente, es vital acotar también que existen varitas como la de Harry Potter que comparten un núcleo con la de Lord Voldemort, haciéndolas “gemelas” y por ende igual de poderosas. Sin embargo, se pueden posicionar una por encima de otra por la magia que han utilizado sus portadores y por los duelos vistos en los libros y películas.

Ahora sí, sin más que agregar el listado de varitas más poderosas de Harry Potter considerando el poder de su mago, experiencia, hechizos utilizados y toda la información de J.K. Rowling:

15. LA VARITA ALASTOR MOODY

Alastor Moody

14. LA VARITA DE REMUS LUPIN

Remus Lupin

13. LA VARITA DE NYMPHADORA TONKS

Nymphadora Tonks

12. LA VARITA DE SIRIUS BLACK

Sirius Black

11. LA VARITA DE NEWT SCAMANDER

Newt Scamander

10. LA VARITA DE LUCIUS MALFOY

Lucius Malfoy

9. LA VARITA DE HERMIONE GRANGER

Hermione Granger

8. LA VARITA DE BELLATRIX LESTRANGE

Bellatrix Lestrange

7. LA VARITA DE MINERVA MCGONAGALL

Minerva McGonagall

6. LA VARITA DE SEVERUS SNAPE

Severus Snape

5. LA VARITA DE LORD VOLVEMORT

Lord Voldemort

4. LA VARITA DE HARRY POTTER

Harry Potter

3. LA VARITA DE GELLERT GRINDELWALD

Gellert Grindelwald

2. LA VARITA DE DUMBLEDORE

Dumbledore

1. LA VARITA DE SAUCO

La Varita de Sauco

