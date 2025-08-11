El próximo 16 y 17 de agosto, Real Plaza Puruchuco se convertirá en el epicentro del entretenimiento digital con la llegada del Mastercard Infinity Play Gamergy 2025, el festival que une esports, gaming y cultura geek-pop en una experiencia inmersiva para toda la familia.

Organizado por Infinity Gaming Center en alianza con Gamergy, uno de los eventos más importantes de la escena internacional, esta segunda edición en Perú consolida al festival como el más relevante del ecosistema gamer local. Durante dos días, los asistentes podrán disfrutar de competencias de esports, shows en vivo, zonas interactivas, simuladores, trivias, experiencias con influencers y mucho más, en un espacio diseñado para celebrar la pasión por los videojuegos.

“Queremos que tanto grandes como chicos vivan la cultura gaming desde todas sus expresiones: desde jugar con amigos hasta sentir la emoción de los esports y el contenido en vivo. Este festival es un punto de encuentro para la comunidad gamer del país y para quienes están descubriendo este universo por primera vez”, señala Sandro Ruju van Vugt, Country Manager de Infinity Gaming Perú.

Además de Perú, Infinity Play Gamergy fortalece su expansión en Latinoamérica con su primera edición en Colombia y la cuarta en Costa Rica, consolidando una plataforma regional de entretenimiento digital y cultura juvenil.

El público podrá acceder de manera gratuita a todas las actividades del festival, previo registro en el QR o formulario del evento, y disfrutar de experiencias únicas gracias a marcas aliadas como Mastercard, Gamergy, Kotex, SugoiAlley, Red Bull, Chili’s, Ajinomen, LogitechG, Hyundai y LEGO, entre otras.

Entre las atracciones se incluyen concursos de cosplay, presentaciones de idols, panel del primer anime peruano (Ninakami), talleres de anime dance, concurso de alitas picantes con Chili’s, torneos amistosos y, en la Arena Mastercard, Main Event, la gran final internacional de Valorant GameHers, competencia femenina junto a Kotex que reunirá a las mejores representantes de Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina y Perú. También habrá zonas temáticas de Pokémon TCG, Beyblade y múltiples photo opportunities para capturar las mejores fotos instagrameables.

Entre los invitados confirmados destacan QwerMiguel, Seka, Arce, SugoiAlley, Nene Vtuber, Sunny Pyon Idol y otros referentes de la comunidad gamer y geek-pop, quienes interactuarán con los asistentes y participarán en diversas actividades.

Programación destacada

Sábado 16: Presentación de Sunny Pyon (idol peruana), panel de Ninakami, torneo de alitas picantes y semifinales del torneo internacional Valorant GameHers. Cierre con DJ Set en Plaza Sabor.

Domingo 17: Presentación de Nene Vtuber, concurso de Cosplay Dual, gran final del Valorant GameHers y torneo relámpago de BrawlStars para cerrar con broche de oro.

Lugar: Plaza Sabor – Nivel 2, Real Plaza Puruchuco

Horario: 10 a.m. a 10 p.m.

Ingreso libre con registro en QR o formulario del evento.

¡La revolución del gaming ya está aquí y se vive en Perú!