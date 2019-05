¡Lleno total! BTS: banda sorprendió a todas sus fanáticas en Brasil con presentación | VIDEO

Fanáticas brasileñas llenaron el Allianz Parque para poder ver a los BTS en su tour mundial "Love Yourself: Speak Yourself". El ARMY coreó a más no poder toda las canciones de sus ídolos por más de dos horas.

'Best of me', 'Serendipity', 'Boy With Luv' o 'Dionysus' fueron algunos de los tema que los BTS entonaron en su primera presentación en Brasil. Las fanáticas de la agrupación acamparon desde temprano para no perderse ningún solo instante de la presentación de los coreanos.

Uno de los puntos más emocionantes de la presentación de BTS en Brasil llegó la mano de Suga. El cantante habló en español para el deleite de todas sus seguidoras. "Hola Sao Paulo", dijo el vocalista de la banda.

Cabe indicar que un grupo reducido de fanáticas pudieron disfrutar de la prueba de sonido junto a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook en el estadio.

BTS realizará su segundo y último concierto en Sudamérica este domingo 26 de mayo en Brasil. La agrupación continuará su gira en Londres, París y cerrará con cuatro presentaciones en Japón.