Luis Miguel y Aracely Arámbula se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento desde que su historia comenzó en 2005. Fruto de su amor nacieron sus dos hijos Miguel y Daniel; sin embargo, lo que parecía una de las relaciones más sólidas, esta llegó a su fin en 2009. Desde ese momento trataron de llevar las cosas de la mejor manera por sus menores, que ahora son unos adolescentes, pero no resultaron como lo hubieran querido, al menos para la actriz de “La doña”, quien cansada de todo habría demandado al cantante.

Sí, trece años después de idas y venidas, la protagonista de exitosas telenovelas habría tomado tal decisión. Aunque no hay una versión oficial por parte de ninguna de las celebridades, muchos medios aseguran que el intérprete de “La incondicional” estaría con pie en la cárcel. En los siguientes párrafos te contamos lo que se sabe de la supuesta demanda contra el artista.

El cantante y la actriz eran una de las parejas más queridas de México, pero su relación llegó a su fin (Foto: Luis Miguel y Aracely Arámbula / Instagram)

LA SUPUESTA DEMANDA DE ARACELY ARÁMBULA CONTRA LUIS MIGUEL

Fue el medio español Diez Minutos el que dio a conocer que Aracely Arámbula habría decidido demandar a su ex. ¿La razón? Por “incumplir sus obligaciones” en la manutención de sus hijos de 14 y 16 años, por lo que existiría una orden de arresto contra el famoso artista.

De acuerdo con el informe, que luego fue dado de baja en su misma web, “El Sol de México” adeudaría 250 mil dólares por no haber estado pendiente de los gastos de los adolescentes. No solo ello, pues no habría tenido mucha relación con los muchachos.

Al parecer, la histrionisa habría tratado de llegar a un acuerdo con el cantante, pero no resultó, por lo que se llegó a este punto.

Luis Miguel no habría cumplido con sus hijos en el aspecto económico (Foto: Martín Bernetti / AFP)

LAS DEMANDAS QUE HABRÍA PRESENTADO ARÁMBULA

A fines de 2021, Guillermo Pous, abogado de la actriz, presentó dos demandas: una en México, donde viven los menores, y otra en Los Ángeles, California, donde Luis Miguel reside. Pese a las advertencias y solicitudes que le iban llegando al intérprete de “Ahora te puedes marchar”, él hizo oídos sordos, situación que habría cansado a la popular “Chule”.

Aunque el cantante estaría cerca de ser arrestado, la defensa de la histrionisa de 48 años está convencida de que el artista no será intervenido debido a las influencias que tiene, así como sus contactos.

La protagonista de telenovelas se cansó de esperar para llegar a un acuerdo con Luis Miguel por sus hijos (Foto: Aracely Arámbula / Instagram)

AMIGO DE LUIS MIGUEL ASEGURA QUE PAGÓ PENSIÓN ALIMENTICIA

En diciembre de 2022, el empresario Carlos Bremer reveló a TVyNovelas que su amigo Luis Miguel había pagado todas las deudas que tenía pendientes, las cuales incluían la manutención de sus dos hijos.

“‘Luismi’ pagó absolutamente todo lo que debía, desde el pleito con Alejandro Fernández hasta el permiso de tránsito de su coche”, indicó.

Luis Miguel se alista para una nueva gira en el 2023 (Foto: Koral Carballo / AFP)

LUIS MIGUEL FUE UN PADRE AUSENTE

Pero el tema económico no es lo único que aqueja a Arámbula, quien señaló que Luis Miguel y sus dos hijos no tienen mucho acercamiento, ya que el artista siempre fue un padre ausente durante el crecimiento de ambos.

“Yo preferiría compartir más tiempo con la familia, que ellos pudieran compartir también allá [con Luis Miguel] porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, manifestó hace algunos años la actriz a la revista Clase.