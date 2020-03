El CORONAVIRUS en México llegó aproximadamente en el mes de febrero del 2020 con los primeros 3 casos confirmados en la propia Ciudad de México y Sinaloa. A continuación en Depor.com te contamos en vivo y en directo los detalles de cómo los síntomas, fases del COVID-19 se ha ido propagando en dicho país y aumentado el número de infectados por esta pandemia.

Coronavirus, México [En Vivo]

Domingo 22 de marzo: hoy sigue el minuto a minuto

15:00 horas | En el último reporte de la Secretaria de Salud del Gobierno de México dio a conocer que aumentaron los casos de coronovirus.

251 casos confirmados.

- 697 sospechosos.

- Mil 463 casos negativos.

- Dos fallecidos.

- Casos por género: 37% mujeres, 63% hombres

14:50 horas | A las 15:00 horas dará inicio la conferencia de prensa donde Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, anuncie las medidas que se tomarán en dicho estado contra el coronavirus.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratutita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronovirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

Casos confirmados por Coronavirus en México:

21 | Ciudad de México

14 | Nuevo León

11 | Estado de México

10 | Puebla

7 | Querétaro

5 | Jalisco

5 | Yucatán

4 | Quintana Roo

3 | Durango

2 | Guerrero

2 | San Luis Potosí

2 | Sinaloa

2 | Oaxaca

1 | Coahuila

1 | Chiapas

1 | Aguascalientes

1 | Guanajuato

1 | Chihuahua

1 | Tamaulipas

1 | Sonora

2 | Veracruz

México cierra restaurantes, cines, bares y otros establecimientos por el COVID-19

Como parte de las recomendaciones que hizo la OMS para evitar la propagación del coronovirus es que todos los países en el mundo entren en una etapa de ‘Cuarentena’, México decidió que sus pobladores empiecen con un ‘aislamiento preventivo’; es por ello que se ordenará el cierre de restaurantes, cines, bares y hasta la prohibición de fiestas en casas.

¿Cuánto durará la cuarentena en México?

El gobierno de México, hace algunos días decidió que sus habitantes ingresen en un periodo de cuarentena con la finalidad de disminuir la curva de contagios por el coronovirus. Para muchos este espacio de tiempo debería durar 40 días, pero para la OMS el lapso en el que el virus se manifiesta es de 14 días. Por esta razón se recomienda no salir de casa por todo lo que dure la cuarentena.

