“Love Is Blind”, el exitoso reality show de Netflix, terminó el jueves 27 de febrero con un capitulo lleno de sorpresas y emociones. De las cinco parejas que llegaron al altar solo dos se dieron el sí, pero no eso no es garantía de nada, ya que la ceremonia real sucedió más de un año antes del estreno del programa en la plataforma streaming.

Luego de 10 episodios de “Love Is Blind” solo Barnett, Amber, Cameron y Lauren decidieron casarse, mientras que Jessica, Kelly y Damian dejaron rechazaron el compromiso y abandonaron a sus parejas en el altar.

Sin embargo, el jueves 5 de marzo de 2020 Netflix liberó un show especial donde se revelaron algunos detalles de este proyecto y se dio una actualización sobre el estado de todas las relaciones de las parejas, incluidos Carlton y Diamond.

Love Is Blind -Kenny Barnes y Kelly Chase

DAMIAN POWERS Y GIANNINA GIBELLI

Luego de que Damian prefirió no continuar con la boda porque sentía que su pareja no estaba realmente preparada para dar ese paso, al parecer se reconciliaron y están saliendo juntos. La química entre ellos era innegable, pero tal vez necesitaban conocerse mejor lejos de las cámaras.

Al parecer Damian y Giannina retomaron su relación tras el final de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

MATT BARNETT Y AMBER PIKE

A pesar de las dudas de Barnett por las deudas de su prometida él aceptó unir su vida a la de ella. “No puedo imaginar una vida sin ti”, admitió el novio de la segunda pareja. Y hasta el momento continúan casados.

Amber admitió que pasaron por algunos problemas e incluso consideraron el divorcio, pero lograron solucionarlo y todo parece marchar de maravilla. Por otro lado, Amber aún no se siente cómoda con Jessica.

KENNY BARNES Y KELLY CHASE

El final de esta pareja fue una de las mayores sorpresas de “Love is Blind”, ya que ambos parecían seguros de su decisión, pero Kelly confesó que no sentía la misma pasión por él que por su exnovio y no aceptó casarse con Kenny.

Durante el show especial, Kenny expuso sus razones y parece que no existe resentimientos entre ellos. Además, se reveló que Kenny se mudó y encontró una nueva novia.

MARK CUEVAS Y JESSICA BATTEN

A diferencia de la anterior el final de esta pareja fue predecible por todo lo visto en los anteriores episodios, pero de todas maneras fue difícil ver a Mark aceptando el matrimonio para un segundo más tarde ser rechazado.

Obviamente, Mark y Jessica no están juntos, pero ambos están bien por separado. Mientras Jessica se mudó a Los Ángeles, Mark aprendió mucho de la experiencia.

CAMERON HAMILTON Y LAUREN SPEED

La segunda pareja de “Love Is Blind” en darse el sí también continua casada. Cameron y Lauren revelaron que han visitado a las familias del otro, e incluso tienen un cachorro. Definitivamente, ellos demuestran que el amor es ciego.

Cameron y Lauren siguen casados después del final de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

CARLETON Y DIAMOND

Carleton y Diamond se fueron a mitad de temporada y tras un tiempo de enemistad ahora son amigos. Durante el programa especial hablaron sobre su pelea y como llegaron a la conciliación.