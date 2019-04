Luke Perry: Así fue la última escena del actor en “Riverdale” | VIDEO

Han pasado casi dos meses desde la noticia del fallecimiento de Luke Perry, quien interpretó al padre de Archie, Fred Andrews en “Riverdale”, y el miércoles, se estrenó la última escena que grabó para la serie.

Como el productor de “ Riverdale” Roberto Aguirre-Saca había asegurado anteriormente, la última escena de Luke Perry es un gran momento con su hijo.

En el capítulo 54 de la serie, Archie estaba preocupado porque su oponente de boxeo, Randy, falleció durante su última competencia y Fred Andrews ( Luke Perry) aparece intentando consolarlo.

"Por todo lo que has dicho, está claro que Randy murió a causa de esas drogas. Una autopsia apoyará eso. Eres inocente ", le dijo Fred a Archie.

"Pero no lo estoy, papá," respondió bruscamente Archie, para luego agregar: "Yo sabía. Sabía lo que Randy estaba haciendo. Pude haber detenido la pelea, pero no quería renunciar. Nunca volveré a meterme al ring. No puedo".

Hasta el momento no está claro cómo se abordará la trama sin Fred Andrews, pero el productor señaló el mes pasado que aún estaban procesando la noticia.

"Sabes, honestamente, creo que todavía estamos en shock y todavía estamos procesando y llorando", dijo Aguirre-Sacasa a Entertainment Tonight, para luego dedicarle todos los episodios de esta temporada a Luke Perry.

Como se recuerda, Luke Perry fue hospitalizado a causa de un derrame cerebral el 27 de febrero en California. El actor falleció unos días después, el 4 de marzo, y fue su representante quien confirmó la noticia.