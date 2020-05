Madonna ha desafiado la censura de Instagram luego de publicar una foto en la que aparece semidesnuda. Siempre irreverente, la cantante ha demostrado una vez más que no le importa lo que piensan de ella con esta atrevida imagen.

La ‘Reina del Pop’, que viene cumpliendo su cuarentena en su residencia de Londres, no deja de sorprender a sus millones seguidores con sus post en las redes sociales y esta vez lo hizo con una fotografía en la que aparece con un revelador look.

En la instantánea, Madonna aparece bastante relajada, con el cabello alborotado, sentada en una banca tipo vintage posando en lencería con un sujetador transparente en tono nude, una truza de color negra y en la mano parece llevar otra prenda interior más.

“Y para aquellos de ustedes que se ofenden de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad ‘No me importa en lo absoluto’. ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase de 2020!”, escribió junto a la imagen.

La foto fue compartida por Madonna en Instagram el último sábado y hasta el momento cuenta con más de 905,000 “Me gusta” y ya superó los 28,000 comentarios de sus seguidores, algunos de los cuales han dejado entrever que alguien que no es la cantante ha subido la imagen.

Madonna está acostumbrada a generar polémica y también lo hizo hace algunas semanas, cuando confirmó que había dado positivo al examen de coronavirus, tras haber estado enferma en París, donde tuvo que anular dos conciertos.

Días antes, había sorprendido a todos sus fanáticos al revelar que tras someterse a un test de anticuerpos al letal virus el resultado fue positivo y planeaba dar “un largo paseo en automóvil” en el que “bajaría las ventanas para respirar el aire con COVID-19”.

