La actriz Anya Taylor-Joy, protagonista de “Gambito de dama” y “Emma”, pasó a formar parte de la fila de las casadas tras haber contraído nupcias con Malcolm McRae, con quien formalizó su romance hace poco más de un año.

Ellos se casaron en una ceremonia muy íntima en un jugado de Estados Unidos, donde asistieron familiares y amigos cercanos.

Como se recuerda, el muchacho oficializó su relación, el 2 de julio de 2021, cuando subió a su cuenta de Instagram una foto de la también modelo estadounidense-británica con la descripción: “Estoy enamorado”. A partir de ese momento se han dejado ver juntos en diversos eventos.

Si bien, varios conocen y siguen la carrera de la ganadora de un Globo de Oro, pocos saben quién es su esposo, con el que comparte la misma fecha de cumpleaños, pero con dos años de diferencia. Si también eres uno de ellos, te lo contamos a continuación.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae posan en la alfombra roja a su llegada para la proyección especial de "The Northman" en el cine Odeon Leiceseter Square de Londres, el 5 de abril de 2022 (Foto: Tolga Akmen / AFP)

1. DATOS PERSONALES SOBRE MALCOLM McRAE

Lugar de nacimiento: Alabama

Alabama Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 16 de abril

16 de abril Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 28 años

28 años Signo zodiacal: Aries

Aries Estatura: 1.83 m

1.83 m Instagram: @malcolmmcrae

El artista no pudo ocultar su amor y decidió contar al mundo que estaba enamorado de Anya Taylor-Joy en julio de 2021 (Foto: Malcolm McRae / Instagram)

2. SU FAMILIA

Su padre era un inversor bancario que dejó de existir cuando Malcolm McRae tenía 18 años. En tanto, su madre es una decoradora de interiores graduada de Parsons Paris.

3. GANA CONCURSO DE TALENTOS

A la edad de 12 años, ganó un concurso de talentos “Over All Young Actor” entre más de mil participantes, según precisa IMDB.

En esta imagen de 2017, el músico colocó como descripción: "Me acabo de enamorar de ti, explícame" (Foto: Malcolm McRae / Instagram)

4. INGRESA AL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Gracias a ello, McRae fue convocado para participar del cortometraje “Brotherly” (2008) y más de una década después actuó en “How’dy!” (2020).

5. PASIÓN POR LA MÚSICA

A pesar de que comenzó en la actuación, Malcolm sintió que la música era su pasión y mediante ella podía expresarse. Fue así que ingresó a la industria. Él toca la guitarra, el piano y también canta.

El músico ha mostrado tener un estilo muy relajado (Foto: Malcolm McRae / Instagram)

6. DÚO MUSICAL

En 2020, Malcolm McRae forma con Kane Richotte, exmiembro de la banda de rock Portugal The Man, el dúo More*, siendo una de sus canciones más populares “Really want to see you again”. El género de su banda es entre el pop y la balada con influencias vintage y psicodélicas.

En sus redes sociales, la pareja se muestra muy enamorada (Foto: Anya Taylor-Joy / Instagram)

7. UN HOMENAJE A SU PADRE

El músico contó que detrás de “Elaborate Attraction” estaba su progenitor. “Esa canción gira en torno y se basa en parte de la vida de mi padre, quien estudió clásicos en una escuela de la Ivy League, por lo que la referencia a Joseph Campbell, de ahí tomamos el video. Queríamos que fuera el viaje de un antihéroe. Los 17 puntos del viaje del héroe de Campbell. Queríamos convertirlos en tareas súper serviles con una recompensa increíblemente pequeña por cada tarea. Simboliza de qué trata la canción, que es naturaleza versus crianza”, señaló en una entrevista con Rain.

Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae asisten a la fiesta de los Oscar de la Feria de Vanity de 2022 después de la 94ª entrega de los Oscar el 27 de marzo de 2022 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

8. ¿QUÉ COMPARTE CON ANYA TAYLOR-JOY?

Anya Taylor-Joy dio a conocer que comparte varias cosas con su esposo, en especial su gusto por la lectura. “Finalmente he encontrado a alguien que se sienta a leer conmigo. Básicamente tenemos 80 años y al mismo tiempo siete y nos funciona muy bien”, manifestó en una entrevista para la revista Vogue.