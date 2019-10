“Maléfica: Dueña del mal”: estas son todas las versiones de la villana de Disney

“Maléfica: Dueña del mal” (“Maleficent: Mistress of Evil” en su idioma original) es la secuela de la película de 2014 que cuenta la historia de la villana del clásico de Disney “La bella durmiente” y se desarrolla varios años después de los acontecimientos de la primera entrega, donde se revela cómo un hada de buen corazón se convierte en una criatura vengativa.

La película de Disney , que inicialmente tenía programado su estreno para mayo de 2020, adelantó su llegada a la salas de cine para el 17 de octubre en algunos países como Perú, Argentina, Colombia, Chile, entre otros; y el 18 de octubre en Estados Unidos, México y España.

La producción comenzó oficialmente a fines de mayo de 2018 y finalizó el 24 de agosto de 2018, con Joachim Rønning como director en lugar de Robert Stromberg, y Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster y Linda Woolverton a cargo del guion.

“Maléfica: Dueña del mal”, protagonizada por Angelina Jolie y Elle Fanning, continúa ahora explorando la compleja relación entre el hada con cuernos y la que pronto será la reina. Ante la algarabía de los fans por el estreno de la nueva película de Jolie, recordemos a todas las versiones de la villana de Disney:

LA BELLA DURMIENTE (SLEEPING BEAUTY)

La primera vez que vimos a Maléfica fue en “La bella durmiente”, en el bautizo de la recién nacida princesa Aurora. Maléfica, enojada por no recibir la invitación de conocer a la pequeña, llega con el diablo y maldice a Aurora: antes que se ponga el sol en su decimosexto cumpleaños, ella morirá.

EL SHOW DEL RATÓN (HOUSE OF MOUSE)

Maléfica hizo varias apariciones como una de las invitadas en “House of Mouse”. En particular, en el episodio ‘Halloween con Hades’. Este capítulo se centró en Hades tratando de cortejarla. Maléfica inicialmente lo rechaza, por lo que Mickey trata de ayudarlo enseñándole cómo ser bueno. La técnica falla y Hades se enoja tanto que intenta matar al famoso ratón. Maléfica le gusta el mal que posee el Dios griego y acepta salir con él.

HABÍA UNA VEZ (ONCE UPON A TIME)

Las dos primeras apariciones de Maléfica en el universo de Disney fueron en animación. Es recién en “Once Upon a Time” que aparece en live-action, interpretado la actriz Kristin Bauer. La serie fue muy popular y fue emitida entre 2011 y 2018, combinando el mundo moderno con los cuentos de hadas, especialmente aquellos adaptados por Disney.

ÉRASE UNA VEZ EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS (ONCE UPON A TIME IN WONDERLAND)

El malvado personaje de Disney también hace su aparición en “Once Upon a Time in Wonderland”, el spin-off de “Once Upon a Time” baso en el cuento clásico “Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll. Aquí, Will Scarlet se une a un grupo de ladrones liderados por Robin Hood y los convence de irrumpir en el castillo de Maléfica para robar un cofre de oro.

MALÉFICA (MALEFICENT)

“Maléfica” se convierte la primera película del personaje como protagonista. La cinta narra la historia jamás contada de cómo y por qué se volvió malvada. Fue interpretada por Angelina Jolie, mientras que Isobelle Molloy la interpretó de niña.

LOS DESCENDIENTES (DESCENDANTS)

Maléfica aparece como el principal antagonista de la película original de Disney Channel “Los Descendientes”. En la cinta podemos ver una versión mucho más cómica del malvado personaje, interpretado por Kristin Chenoweth. En esta historia, los villanos de Disney fueron exiliados a ‘La isla de los perdidos’, 20 años después, sus hijos regresan al mundo a formar parte de la sociedad; entre ellos, ‘Mal’, hija de Maléfica.

Aunque “Los Descendientes” fue un éxito mayor para el Canal Disney y tuvo dos secuelas, Maléfica no aparece en las siguientes películas.