Maluma comparte un divertido video para promocionar su colaboración con Ricky Martin | FOTOS

Tras el éxito de la canción “Vente pa’ca”, Maluma y Ricky Martin decidieron volver a unir sus voces en el nuevo tema “No se me quita”, sencillo que forma parte del álbum “11:11” y se convirtió en tendencia en diversos países de Latinoamérica.

A través de su cuenta de Instagram, Maluma compartió un divertido video donde aparece vestido con su pijama y anima a sus millones de seguidores a contagiarse de su nueva colaboración con el artista puertorriqueño.

“El que este aburrido escuche esta canción para que vea como le cambia el mood. “No se me quita, esto no se me quita...” Ricky Martin #MalumaBaby ¡de mis favoritassss!”, escribió Maluma como leyenda de su publicación.

En menos de 24 horas, el video compartido por Maluma cuenta con más de 3’845,595 visualizaciones y miles de comentarios felicitando su buen ritmo.

Recordemos que esta colaboración que Ricky Martin hace con el cantante y compositor Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, forma parte de su nueva producción discográfica “11:11”, la cual estrenó el pasado 17 de mayo.

Este proyecto musical cuenta con colaboraciones junto a grandes artistas como Ozuna, Nicky Jam, Zion & Lennox, Sech, Ty Dolla $ign, Chencho, Farina y Madonna.