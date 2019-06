Maluma compartió increíble anécdota que vivió con dos fans que irrumpieron en su habitación de hotel | FOTOS

El cantante colombiano Maluma es uno de los artistas latinos más reconocidos del mundo, y es que gracias a su talento y atractivo ha logrado calar hondo en el corazón de sus fanáticos, quienes han hecho de todo para sacarse una fotografía junto al intérprete de “Mala mía”.

Es así como Maluma reveló en una reciente entrevista a la revista “Paper” una anécdota increíble que vivió con dos fanáticas que irrumpieron en su habitación de hotel tras ofrecer un show en Cali, Colombia.



Maluma contó que tras terminar su show en la ciudad colombiana se dirigió a su hotel para descansar; sin embargo, cuando abrió la puerta de su habitación se dio con la sorpresa que había dos mujeres sentadas sobre su cama.

“No estaban pensando en nada malo ni obsceno, solo estaban allí sentadas pensando en que querían una foto conmigo”, explicó Maluma a la revista “Paper”.

“Pero lo más loco es cómo consiguieron entrar en la habitación, algo que todavía no he descubierto. Me hice un par de fotos con ellas y se fueron, aunque no querían hacerlo”, añadió en la entrevista.

Cabe señalar que el intérprete de “Cuatro babys” y “11:11” mantiene una relación sentimental de dos años con la modelo Natalia Barulich, a quien sorprendió hace poco con un romántico detalle.