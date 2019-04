Maluma y Madonna ya ensayan juntos para su presentación en los Billboard Music Awards 2019 | FOTOS

Los cantantes Maluma y Madonna se reencontraron en Las Vegas y ya ensayan juntos para su presentación en los Billboard Music Awards este 1 de mayo en la gala que se realizará en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

El cantante colombiano y la Reina del Pop cantarán por primera vez en vivo la canción que grabaron juntos y que lleva por título "Medellín", la cual forma parte de "Madame X", el nuevo álbum que Madonna estrenará el 14 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante pop compartió dos divertidos clips que muestran parte de la coreografía que realizará con Maluma y cómo se divierten durante sus ensayos.

En menos de 24 horas desde su publicación, el primer video compartido por Madonna ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Instagram y tiene miles de comentarios que felicitan a los artistas por este nuevo tema.

Según el portal especializado TMZ, fuentes cercanas a la organización de los Billboard aseguraron que el costo de la puesta en escena sería de casi cinco millones de dólares porque incluiría tecnología de punta y los artistas actuarían con hologramas en el escenario.

Madonna y Maluma no son los únicos artistas que realizarán una presentación esa noche, pues además de ellos también estarán los Jonas Brothers, Ariana Grande, BTS con Halsey, Kelly Clarkson, Lauren Daigle, Khalid, Panic! At the Disco, Sam Smith y Normani.