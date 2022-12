Una joven argentina identificada como Maitena Riffel contó la asombrosa historia que vivió junto a la familia de Lionel Messi durante la final de Qatar 2022. La argentina de 20 años cumplió su sueño de viajar hasta el mismo Qatar para ver a su selección jugar.

Para ello, en septiembre viajó hasta Qatar para empezar a trabajar durante el mundial y vivir una experiencia nueva.

Es así que la joven asistió a los partidos de la albiceleste pero fue en la gran final contra Francia en el que Maitena se quedó sin ahorros pues los agotó todos en el partido de semifinales ante Croacia.

A través de las redes sociales, Maitena Riffel contó su triste historia sin imaginar que su hada madrina sería nada más y nada menos que Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi.

La joven argentina le contó al diario La Nación que recibió un mensaje a través de su Instagram que la sorprendió de sobremanera.

“Venía en un bus directo al trabajo y me llegó una solicitud de mensaje por Instagram. Cuando le abrí vi que decía María Sol Messi con la tilde de verificación. Sabía que era ella pero pensé que se había equivocado. Me dijo que su mamá me había visto en un medio y quería comunicarse conmigo”, relató la joven argentina.

Finalmente, Maitena se comunicó con la mamá de Lionel Messi a través de WhatsApp, tal como lo mostró en sus redes sociales. El mensaje de la mamá de Leo era alentador pues le ofrecía una entrada para la gran final y así ver campeonar a la albiceleste.

“Hola Maitena, soy Celia, la mamá de Leo. Leí sobre vos y me conmovió ¿Tenés entrada para mañana? Tengo una para darte. Más tarde o mañana te digo donde la podés retirar”, escribió la mamá de la ‘pulga’.

Maitena seguía atónita sin creer que lo que le estaba sucediendo era verdad. “Me comentó que su hijo Rodrigo me iba a dar la entrada y así fue. Cuando me encontré con él me dijo: “esta es la entrada que te prometió mi mamá. Disfrútalo”. Lo abracé y le agradecí, fue increíble”.

“Estar en el estadio fue increíble. Mi ubicación era al lado de la cancha y pude encontrarme con amigas. La felicidad y emoción que te da estar ahí es inexplicable. Es una experiencia que no tuvo ningún sentido de lo perfecta que fue”, expresó la fanática.

La joven hincha describió a la mamá de Leo Messi como un “ángel”. “Humildes, amorosos, buenas personas de corazón, que aun teniéndolo todo piensan en cómo ayudar a la gente. Sin ellos no hubiese podido estar ahí, aunque hubiese querido hacerlo. Ya estaba resignada que iba a terminar viéndolo en un bar y no, terminé estando al lado de la cancha, en un lugar privilegiado. Si ven esto, gracias por aparecer en mi vida y por permitirme ver ese partido. Por siempre en mi corazón, no puedo estar más feliz”, finalizó.





