Las teorías sobre la desaparición de Marcela Basteri son un gran enigma en la vida del Sol de México, y que ahora parece haber encontrado un nuevo rumbo, tras las declaraciones Miguel Aldana, ex director de Interpol México, asegurando que Luis Miguel conocería el paradero de su madre.

Luis Miguel y su hermano Sergio fueron separados a muy temprana edad. Todo fue por la desaparición de su madre (Foto:GEC)

Una de las teorías más sonadas sobre la desaparición de Marcela Basteri se relacionan a Luis Rey, esposo y padre de Luis Miguel, sin embargo, tras las declaraciones de Miguel Aldana para el programa Ventaneando, Basteri estaría viva y tendría dos hijos.

Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, vive en Argentina y tiene dos hijos según ex director de Interpol México

Miguel Aldana, quien fue director de Interpol México e íntimo amigo de ‘El Negro’ Durazo conoció afirmó que la madre de Luis MIguel rehizo su vida en Argentina y tuvo dos hijos mas.

En la entrevista para el programa, Miguel Aldana dijo: “Si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento ella está feliz. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, y que están respetando la intimidad de los dos”. “Se peleó con Luisito Rey. Desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina”

Ante ello, Lucía Miranda, una conocida presentadora de televisión y viuda del representante del Sol de México, afirmó que Marcela Basteri que Sol de México tiene el informe de defunción y sería la única razón por la cual había dejado de buscarla.

"Estas fueron sus palabras “Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo, porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel” dijo Lucía Miranda.

