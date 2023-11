A inicios de octubre, la portuguesa Marina Machete se convirtió en la segunda candidata transgénero que participará en Miss Universo 2023, que se realizará el 18 de noviembre en El Salvador. “Orgullosa de ser la primera mujer trans en competir por este título de Miss Portugal. Durante años no fue para mí posible participar y hoy estoy orgullosa de ser parte de este increíble grupo de finalistas”, escribió en sus redes sociales antes de coronarse.

Su belleza, porte, desenvolvimiento y seguridad convencieron a los jurados, que finalmente la eligieron como representante de su país en el certamen de belleza más importante. Si aún no sabes quién es; a continuación, te contamos datos sobre ella.

¿QUIÉN ES MARINA MACHETE?

Marina Machete es una modelo y reina de belleza transgénero portuguesa que se coronó Miss Universo Portugal 2023. Además de haber ganado la corona de Miss Portugal 2023, la joven se llevó el título de la candidata “más segura”.

Ella es auxiliar de vuelo, trabajo que la ha llevado a conocer diversos países y culturas, además ha estado involucrada en varios proyectos sociales en su país.

Dando los últimos retoques a Marina Machete para su sesión fotográfica (Foto: @enmanuelbaez_photo / Instagram)

DATOS PERSONALES DE MARINA MACHETE

Nombre completo: Marina Machete Reis

Marina Machete Reis Lugar de nacimiento: Palmela, Portugal

Palmela, Portugal Nacionalidad: Portuguesa

Portuguesa Cumpleaños: 1 de octubre

1 de octubre Año de nacimiento: 1995

1995 Edad: 28 años

28 años Estatura: 1.86 m

1.86 m Instagram: @marinamachetereis

Marina Machete luce espectacular con ese vestido, que resalta su figura (Foto: @jessicacosta.xyz / Instagram)

Desde que era menor, Marina Machete sufrió bullying, pero en lugar de intimidarla, la hizo más fuerte y motivó para trabajar por defender los derechos de todas las personas sin distinción.

“Como mujer trans, me he enfrentado a muchos obstáculos en mi camino; pero, afortunadamente y especialmente con mi familia, el amor resultó ser más fuerte que la ignorancia”, señaló a medios portugueses.

Durante su participación en el reinado, dio a conocer que ama la naturaleza, por lo que formó parte del reto Solaris, que busca sembrar un millón de plantas en Portugal con el fin de purificar el aire. Asimismo, le encanta los animales.

Se califica como una persona auténtica, a la que le gusta disfrutar de la vida. Le gusta hacer sonreír a las personas que le rodean y asegura tener buen sentido del humor, publica Telemundo.

Ella ha revelado que su color favorito es l morado (Foto: Marina Machete / Instagram)

MARINA MACHETE SUFRE ACTO DE DISCRIMINACIÓN

Un acto de discriminación sufrió Miss Portugal 2023 por parte del youtuber salvadoreño Cinco Zavala, quien estaba grabando el paso por el vestíbulo de las reinas de belleza, pero ni bien se percató de la presencia de Marina, él no dudó en voltear la cámara.

“Vamos a esperar un ratito. Lo siento amigos, pasó ahí alguien que no querían ver. Por eso le di vuelta a la cámara. No creo que quisieran ver a esa miss”, señaló entre risas. Su actitud fue duramente criticada en las redes sociales, al ser un acto de transfobia.

El comportamiento del youtuber no le borró la sonrisa a Marina Machete. “Nací y crecí luchando, ahora no va a ser la excepción. Gracias por vuestro apoyo siempre, de corazón”, publicó tras lo ocurrido. Asimismo, señaló que con su participación se le da mayor visibilidad a la comunidad LGBTI+.

“Ayer esta pequeña bandera me la entregaron 2 fanáticos salvadoreños que vinieron a apoyarme al hotel, no solo me mostró la presencia de nuestra comunidad, su amabilidad y amor, sino que me recordó lo importante que es la representación y cómo. ¡Estoy agradecida y honrada de estar aquí! Casualmente usé morado no solo el color de la igualdad, sino también mi color favorito”, escribió.