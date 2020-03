Luego de que se confirmase el pasado jueves los tres primeros fallecidos por el COVID-19 en el Perú, Martín Vizcarra ofrece este viernes una nueva conferencia de prensa en Palacio de La República con respecto a las medidas y acciones a tomar durante el Decreto de Emergencia Nacional. Para el evento, se ha solicitado a los periodistas que utilicen mascarilla. En breve, todas las declaraciones del mandatario como del Ejecutivo.

13.22. Martín Vizcarra: “He dejado una información importante. Hemos dicho que esta enfermedad nos obliga a evaluar permanente nuestro nivel de respuesta en cada uno de los problemas que va generando y hemos tomado muchas decisiones. Hemos creído conveniente de hacer un cambio en el equipo del Consejo de Ministros. La Ministra de Salud, a nuestro juicio, hemos querido conveniente agradecer su trabajo y entrega, pero los acontecimientos nos obliga a que lo reemplace otro profesional”.

13.17. Martín Vizcarra: “Hemos visto un esfuerzo de comunicar con #Yomequedocasa de parte de todos los diarios”.

13.16. Martín Vizcarra: “Estamos tomando acción con las personas que realizan llamadas falsas. Estamos comenzando a suspender las primeras 78 líneas”.

13.14. Martín Vizcarra: “El Decreto de Urgencia 029 autoriza a ver el tema laboral en estos días de emergencia e inmovilización. Hay criterios para el sector público y privado”.

13.13. Martín Vizcarra: “Y también está el Decreto de Urgencia 029. Hemos aprobado 12 millones de soles para repatriar a peruanos que ya estaban en tránsito para venir al Perú. A ellos, tenemos la obligación de traerlos y también ciertos casos de personas de vulnerabilidad”.

13.11. Martín Vizcarra: “En los próximos días, llegarán. Lo importante es que las pruebas que hemos comprado, son moleculares. De esas, hemos comprado 200 mil más. Pero también requerimos pruebas que nos digan al constante, y de esas hemos dispuesto la compra de 1.400.000”.

13.10. Martín Vizcarra: “Seamos solidarios, cuídense. Hablando de normas, hemos sacado el Decreto de Urgencia 028, el cual establece los alineamientos que anuncié. En su momento, 10 pruebas del COVID-19 parecían suficiente, pero con los expertos, hemos visto que requerimos 1.600.000 pruebas”.

13.08. Martín Vizcarra: “No me cansaré de repetirlo, el virus no se traslada solo. El virus lo trasladan las personas, si las personas no se trasladan, el virus se para”.

13.07. Martín Vizcarra: “En algunas ciudades no se está llevando a cabo en el incumpliendo estricto que requiere la norma. En otras vemos disputas entre autoridades de las regiones. Entonces, ¿cómo vamos a pedir la unión entre todos los peruanos? Dejemos las indiferencias, tenemos que tener la voluntad de trabajar juntos.

13.06. Martín Vizcarra: “Tuvimos que dar la inmovilización obligatoria, la norma tiene mejores resultados en información que nos da el Ministro del Interior. Igual, seguimos sin llegar al resultado esperado. Ayer detuvimos a personas que habían incumplido la disposición del Gobierno”

13.04. Martín Vizcarra: “Hemos evaluado a 4208 personas, de los cuales 233 tienen el positivo, 28 se encuentran hospitales y cinco en cuidados intensivos”.

13.03. Martín Vizcarra: “Depende solo de nosotros tratar de evitar el contagio. Hoy que ya encontramos al 20 de marzo, 14 días del primer caso, vemos cómo va la evolución. Y a pesar de que vemos estos datos duros, vemos una proyección en función de una curva que estamos poniendo el esfuerzo de controlarla”.

13.02. Martín Vizcarra: “Nos hace ratificar el esfuerzo que debemos desplegar para enfrentar el coronavirus de la mejor manera. Dijimos en un inicio, desde que tomamos conocimiento el día d6 de marzo, que iba a ser una tarea compleja y difícil, pero dispuestos a llevar adelante”.

13.01. Martín Vizcarra: “Un saludo a toda la población del Perú para estar enterada de la información oficial. Para empezar la conferencia, quiero lamentar el fallecimiento de cuatro compatriotas”.

13.00. Martín Vizcarra inicia la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

12.59 p.m. En breve comienza la rueda de prensa en Palacio de Gobierno.