México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó este lunes un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36 % de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Cuántos casos de infectados y muertos por coronavirus hay en México?

En el último reporte de la Secretaria de Salud del Gobierno de México dio a conocer que aumentaron los casos de coronovirus.

- 367 casos confirmados .

- Mil 865 casos negativos.

- 865 casos sospechosos.

- Cuatro defunciones (tres en CDMX y una en Jalisco).

-11% han requerido hospitalización, 88% se tratan ambulatoriamente.

- Distribución por sexo: 37% mujeres, 63% hombres.

POLÉMICAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE MÉXICO ANTE EL COVID-19

En México, la cifra de contagiados por coronavirus asciende a 316 confirmados y cuenta con 3 muertos. Sin embargo, las cifras parecen no importar al AMLO, que hace unos días pidió a los ciudadanos que no dejen de salir de sus casas por la pandemia de coronavirus. "Yo les voy a decir cuándo no salgan pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas”, señaló en rueda de prensa.

De hecho, hace unas semanas, el mandatario mexicano señaló que “hay quien dice que, por lo del coronavirus, no hay que abrazarse. Pero no pasa nada”. Pese a que la secretaria de Sanidad mexicana anunció las primeras directrices sobre el distanciamiento social, el presidente siguió abrazando a sus seguidores y besando a los bebes en sus actos políticos.

EL PASADO MANTIENE EN VILO A MÉXICO

Si bien el discurso del gobierno es un llamado a la calma, muchos mexicanos tiene presente lo ocurrido hace 11 años, cuando en el país pasaron por una situación grave con la pandemia AH1N1, la que ocasionó la muerte de 8,000 mexicanos e infectó a 9.5 millones de personas en todo el país, además de dejar pérdidas millonarias debido a que se cerraron comercios y se cancelaron cientos de eventos públicos.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronovirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

