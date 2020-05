Continúa el cronograma establecido de pago del Bono Anses $10.000 pesos del Gobierno argentino, un subsidio entregado a millones de hogares vulnerables que se han visto afectados por la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. En la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hay un nuevo aplicativo de consulta con la fecha y el lugar de pago del bono de $10.000, donde los beneficiarios pueden obtener información precisa sobre su cobro de acuerdo al número de documento que posean. Asimismo, se podrá actualizar los datos personales para poder acceder al Ingreso Familiar de Emergencia en los casos que las solicitudes fueron denegadas en relación a los datos que ANSES tiene registrados. Recuerda que todavía no está confirmado si ese refuerzo se entregará a todos los que recibieron el bono en abril; sin embargo, los solicitantes rechazados podrán realizar el reclamo para actualizar datos. Te brindamos los detalles y novedades del subsidio económico, los cuales presentamos a continuación.

¿Recibiré mi bono si no cobré en abril?

Aquellos que no cobraron su bono Anses de $10.000 podrán hacerlo el durante este mes; además, se entregará un refuerzo que será subvencionado para todos aquellos hogares vulnerables que hicieron su solicitud por la crisis del coronavirus y fueron rechazados.

Es importante que respetes el cronograma según terminación de DNI para utilizar el nuevo canal de Atención Virtual. 👉🏻 Podés consultar el cronograma en la web https://t.co/MKV8hBZaLV#ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/TIRPVWpfx8 — ANSES (@ansesgob) May 15, 2020

ANSES comenzó a cargar nuevas fechas de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 a los beneficiarios sin CBU. Las nuevas fechas para cobrar son en junio y por ejemplo, para las terminaciones 9 se está fijando el 3 de junio.

Quienes reciban el Ingreso Familiar de Emergencia pueden ingresar al portal www.anses.gob.ar y luego al aplicativo “Consulta tu cobro de IFE”, donde se le solicita el número de documento único y se les brinda una fecha, un lugar y la modalidad de cobro.

Cuáles son los requisitos que deben cumplir para recibirlo

Ser nativo argentino o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Entre los más de 6 millones que de personas que ya cobraron el bono, están los 2.2 millones de padres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo, quienes están adscritos a dicho bono. Además del monotributista Social y los beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar.

También están los monotributistas únicos, que no tengan otro ingreso declarado como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscritos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B" $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

En qué fecha puedo cobrar pago por Correo Argentino

Conoce el cronograma completo de cobro del Bono Anses dependiendo tu número de DNI y la primera letra de tu apellido. A continuación, la fecha de pago exacta para que vayas a cobrar los 10.000 pesos. Para más información ingresa aquí.

DNI terminado en 0

Apellido de la M a la Z: jueves 7 de mayo

DNI terminado en 1

Apellido de la A a la L: viernes 8 de mayo

Apellido de la M a la Z: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 2

Apellido de la A a la L: martes 12 de mayo

Apellido de la M a la Z: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3

Apellido de la A a la L: jueves 14 de mayo

Apellido de la M a la Z: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 4

Apellido de la A a la L: lunes 18 de mayo

Apellido de la M a la Z: martes 19 de mayo

DNI terminado en 5

Apellido de la A a la L: miércoles 20 de mayo

Apellido de la M a la Z: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 6

Apellido de la A a la L: viernes 22 de mayo

Apellido de la M a la Z: martes 26 de mayo (el lunes es feriado)

DNI terminado en 7

Apellido de la A a la L: miércoles 27 de mayo

Apellido de la M a la Z: jueves 28 de mayo

DNI terminado en 8

Apellido de la A a la L: viernes 29 de mayo

Apellido de la M a la Z: lunes 1 de junio

DNI terminado en 9

Apellido de la A a la L: martes 2 de junio

Apellido de la M a la Z: miércoles 3 de junio

Bono Anses: número de beneficiarios por provincia

¿Qué día cobro en pago por Acreditación en CBU?

DNI terminado en 1 : cobro el 7 de mayo.

DNI terminado en 2 : cobro el 8 de mayo.

DNI terminado en 3 : cobro el 11 de mayo.

DNI terminado en 4 : cobro el 12 de mayo.

DNI terminado en 5 : cobro el 13 de mayo.

DNI terminado en 6 : cobro el 14 de mayo.

DNI terminado en 7 : cobro el 15 de mayo.

DNI terminado en 8: cobro el 18 de mayo.

DNI terminado en 9: cobro el 19 de mayo.

Cuándo cobro en pago por Acreditación en CBU

Dependiendo la capacidad operativa de Red Link, se la distribución de las fechas de pago. El beneficiario recibe un mensaje de texto o un correo electrónico con un código de extracción de 8 dígitos.

En el cajero, elegir la opción “Operar sin tarjeta” / Ingresar el código enviado al celular / Ingresar el número de DNI / Ingresar el monto a retirar ($10.000).

DNI terminado en 0 : cobro el 6 y 7 de mayo.

DNI terminado en 1: cobro el 8 y 11 de mayo.

DNI terminado en 2 : cobro el 12 y 13 de mayo.

DNI terminado en 3 : cobro el 14 y 15 de mayo.

DNI terminado en 4 : cobro el 18 y 19 de mayo.

DNI terminado en 5 : cobro el 20 y 21 de mayo.

DNI terminado en 6 : cobro el 22 y 26 de mayo.

DNI terminado en 7 : cobro el 27 y 28 de mayo.

DNI terminado en 8 : cobro el 29 de mayo y 1 de junio.

DNI terminado en 9: cobro el 2 y 3 de junio.

Se estima que el Bono Anses llegue a 8 millones de personas.

Qué fecha cobro en pago por Red Banelco con DNI

Los cajeros automáticos estarán disponibles de acuerdo al número de terminación del DNI (ingresa aquí a la aplicación de Anses) según la opción Banelco, recibe una clave o código de 6 dígitos para utilizar en el cajero.

DNI terminado en 1 : cobro el 7 de mayo.

DNI terminado en 2 : cobro el 8 de mayo.

DNI terminado en 3 : cobro el 11 de mayo.

DNI terminado en 4 : cobro el 12 de mayo.

DNI terminado en 5 : cobro el 13 de mayo.

DNI terminado en 6 : cobro el 14 de mayo.

DNI terminado en 7 : cobro el 15 de mayo.

DNI terminado en 8 : cobro el 18 de mayo.

DNI terminado en 9: cobro el 19 de mayo.

¿Qué día cobro en pago por Cuenta DNI?

DNI terminado en 1 : cobro el 7 de mayo.

DNI terminado en 2 : cobro el 8 de mayo.

DNI terminado en 3: cobro el 11 de mayo.

DNI terminado en 4 : cobro el 12 de mayo.

DNI terminado en 5 : cobro el 13 de mayo.

DNI terminado en 6 : cobro el 14 de mayo.

DNI terminado en 7 : cobro el 15 de mayo.

DNI terminado en 8 : cobro el 18 de mayo.

DNI terminado en 9: cobro el 19 de mayo.

El cronograma de corrección de datos para cobrar el IFE

Debido a que muchas personas tuvieron solicitudes rechazadas para percibir el ingreso familiar de emergencia (IFE) , ahora pueden pedir la revisión del caso siguiendo el siguiente cronograma.

DNI terminados en 7: miércoles 13 y jueves 14.

DNI terminados en 8: viernes 15 y lunes 18.

DNI terminados en 9: martes 19 y miércoles 20.

Si sos beneficiario de #IFE y elegiste el medio de pago entre el 16 y el 20 de abril, vas a poder consultar fecha y lugar de cobro ingresando en https://t.co/PQSDuagZ5B. Es importante que respetes el cronograma según terminación de DNI#ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/Vq9PkUCR2L — ANSES (@ansesgob) May 6, 2020

Bono Anses: Cronograma para elegir medio de pago si no tengo CBU





¿Hasta cuándo pueden anotarse?

La ANSES habilitó la Ventanilla de Atención Virtual, a la que se podrá ingresar únicamente el día que indica el cronograma de acuerdo con la terminación del DNI de quien desee hacer la solicitud, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

DNI terminados en 7: miércoles 13 y jueves 14 de mayo .

DNI terminados en 8: viernes 15 y lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 9: martes 19 y miércoles 20 de mayo.

Importante: en caso de no poder hacerlo en los días que les corresponda, tendrán una nueva oportunidad desde el 21 de mayo.

Cómo reclamar si tengo problemas para el cobro del subsidio

El reclamo se puede hacer al correo consultas@anses.gov.ar, por teléfono al *130 desde el celular y por la línea fija 130 y la semana próxima habrá una oficina de atención o “UDAI virtual" (más allá de analizar la reapertura controlada de las delegaciones de la ANSES, denominadas UDAI o Unidad de Atención Integral).

Cuarentena hasta el 24 de mayo

En una conferencia de prensa este último viernes, el presidente Alberto Fernández oficializó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el próximo 24 de mayo con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.

Aplicativo ‘ConsultAR’

Cientos de miles de argentinos vuelven a sus actividades a pesar de la ampliación del confinamiento en todo el país hasta el próximo domingo 24 de mayo. Aquellos que retornen a sus trabajos exceptuados de cuarentena deberán tener de forma obligatoria el aplicativo CuidAR, el mismo que funcionará como permiso para circular durante esta última parte del período de aislamiento social en toda la Argentina.

La APP se encuentra disponible para los sistemas operativos Android y iOS, y tiene como función principal el de rastrear a los ciudadanos que estén contagiados con COVID-19 a través de la geolocalización para que los demás sepan si el que está a su alrededor está infectado; asimismo, indagar cobre los síntomas de las personas, brindar autoevaluación y servir como único pase para circular dentro de este tramo final.

