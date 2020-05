Resta menos de una semana para la entrega del Bono Familiar Universal, que tiene como objetivo ayudar a los hogares que no han sido beneficiados anteriormente por otro subsidio de Estado y que hayan dejado de percibir ingresos, tras el anuncio del estado de emergencia por el coronavirus en Perú. De acuerdo con la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, millones de familias podrán empezar a cobrar este bono desde el 19 de mayo, fecha para la cual también se tendría lista la plataforma de inscripción para aquellas personas que no hayan sido incluidas en el padrón, pero que puedan comprobar que dejaron de recibir un sueldo. Es preciso destacar que para la entrega de este bono será por medio de cuatro modalidades de pago, a fin de evitar aglomeraciones y más contagios en las entidades financieras. Se tiene previsto entregar 760 soles en una sola armada a más los hogares que no fueron beneficiados por el Bono ‘Yo me quedo en casa’, Bono Independiente y Bono Rural.

¿Qué pasos debo seguir para cobrar el subsidio?

A través de un video, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social da a conocer los pasos y detalles a tener en cuenta, para saber si se está en el padrón de beneficiarios de alguno de estos bonos. Es importante tener tu DNI y tu teléfono móvil a la mano, ya que con ambos podrás registrar tus datos en la web yomequedoencasa.pe y así verificar si podrás cobrar el subsidio de 760 soles. Estos son los pasos a seguir:

Primero: Colocar el número de DNI de la persona beneficiada, más la fecha de emisión del documento de identidad que la pueda encontrar en la parte superior derecha. Además, se debe hacer click en el código capcha.

Segundo: Una vez abierta la nueva ventana luego de seguir los pasos del primer punto, se mostrarán las 4 opciones de cómo la persona beneficiada puede cobrar su bono económico.

1. Depósito en cuenta: Automáticamente deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: Este método hace que la persona beneficiada pueda retirar el dinero en cualquier cajero Globalnet. En caso de no tener la ‘Billetera Tunki’ se puede descargar en el Play Store o App Store, sino buscar más información en la web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular registrado en donde tendrás que digitar el código enviado para validar tu número.

Podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una CLAVE DE INGRESO a la banca celular del Banco de la Nación .

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. Giro en ventanilla: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

¿Cómo acceder a la web del Midis?

Para acceder, los usuarios deben ingresar al portal yomequedoencasa.pe y realizar los pasos que ahí se indican para confirmar la modalidad de pago que les corresponde y programar sus pagos de la manera más conveniente. Dicho portal también contiene instructivos sobre el procedimiento de cobro para cada modalidad. Para acceder al sitio oficial del MIDIS, ingresa aquí. Del mismo modo, habrá una plataforma para los del Bono Universal.

¿Qué hogares han sido beneficiados?

Con la publicación del Decreto de Urgencia N° 052-2020 se dio a conocer los grupos beneficiados con la entrega del Bono Familiar Universal. De acuerdo a la normal, los hogares que han sido incluidos fueron seleccionados de las bases de datos, no solo del Midis, sino también del MTPE. Cabe destacar que se trata de un subsidio de entrega única por 760 soles, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. Estos son:

Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo) a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

¿Qué pasa si tu DNI caducó?

Es sabido que, en lo que dure el periodo de estado de emergencia, las entidades estatales no estarán funcionando de manera presencial, por lo que se habilitó que las personas que tengan DNI caduco podrán realizar sus trámites con normalidad, hasta que este llegue a su fin.

¿Qué pasa si te roban o pierdes tu DNI?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) proporcionó una plataforma para poder emitir el certificado C4, con el que podrás transitar y cumplir con trámites, en caso te hayan robado o hayas extraviado tu DNI, durante el estado de emergencia.

¿Debo denunciar si te roban el DNI?

En caso de extravío o sustracción del DNI, se requerirá una denuncia previa o comunicar tal incidencia al equipo de expedición que le facilitará un formulario que deberá rellenar para solicitar un duplicado del documento.

¿Puedo identificarme con la denuncia de robo/extravío del DNI?

La denuncia ante la policía por extravío o sustracción del Documento Nacional de Identidad no te identifica ni sustituye tu DNI ante cualquier trámite que requiera una identificación plena del solicitante.

La denuncia solo justifica que la persona no lleve consigo su documento de identidad, por lo que se requerirá que se pida cita previa para la renovación de dicho documento.

