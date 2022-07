Desde el pasado 11 de julio, Univisión emite la telenovela “La herencia: un legado de amor”. Así, la ficción producida por Juan Osorio encanta a su audiencia gracias a su interesante historia y al trabajo de sus intérpretes, liderados por Michelle Renaud, Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao, Juan Pablo Gil y otros destacados actores de telenovelas.

De esta manera, la adaptación de la serie chilena “Hijos del monte” nos presenta a una gran estrella protagonista en el papel de Sara Del Monte. Precisamente, la actriz que la interpreta ha comentado que sus compañeros de la producción han sido un gran soporte para ella.

A continuación, en las siguientes líneas, conoce cómo los hermanos de Michelle Renaud en la ficción la ayudaron a superar un momento difícil.

¿CÓMO AYUDARON A MICHELLE RENAUD SUS HERMANOS DE LA FICCIÓN?

De acuerdo con People en Español, la actriz Michelle Renaud encontró en sus colegas de la telenovela “La herencia” un gran apoyo para ella. Según el medio, la artista no se encontraba en su mejor momento personal mientras grababa la producción y, sin que sus compañeros lo sepan, ellos se volvieron fundamentales para su mejora.

De esta manera, sus cinco hermanos de ficción: Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao y Juan Pablo Gil, se convirtieron en el soporte que ella requería. ¿Cómo así? Pues, con muchos abrazos.

“Cada vez que me daban un abrazo me llenaban tanto que me hicieron salir de una situación ahí medio extraña que no sé cómo me vi involucrada y yo creo que ellos nunca van a entender la magnitud de la fuerza que me dieron”, dijo la intérprete.

La actriz Michelle Renaud volvió a la pantalla chica gracias a su estelar en "La herencia" (Foto: Michelle Renaud/Instagram)

LOS ABRAZOS EN LAS GRABACIONES DE “LA HERENCIA”

En una entrevista para el referido medio, Juan Pablo Gil contó que grabar “La herencia” fue muy satisfactorio para él, ya que pudo afianzar vínculos con sus colegas. De esta manera, señaló que los ‘hermanos’ de la ficción tuvieron una linda costumbre: reunirse a abrazarse al grito de ‘oxitocina’.

“Corríamos todos a abrazarla (a Michelle) y fueron muchas veces que ella llegaba y gritaba ‘oxitocina’ y llegábamos todos y la abrazábamos (...) Tratábamos de darnos oxitocina, de darnos amor, de a lo mejor no entender y no preguntar por qué estábamos pasando –porque a veces también es complicado el ‘¿y qué tienes o qué te pasa?’. Y muchas veces no quieres contar–, pero el chiste es nomás darnos cariño y entender que somos compañeros y que si uno está mal también el otro puede estar mal”, contó.

Los 6 hermanos de la telenovela "La herencia" (Michelle Renaud / Instagram)

MICHELLE RENAUD TAMBIÉN AYUDÓ A MAURICIO HENAO CON SUS ABRAZOS

De acuerdo con Mauricio Henao, esas ‘dosis de abrazos’ no solo beneficiaron a la famosa actriz, sino también a sus compañeros. En ese sentido, él explicó que también atravesaba un momento difícil y ella lo ayudó. Entonces, la práctica fue muy enriquecedora para esta ‘celebs’ de México.

“A nivel personal también estaba pasando yo por una situación ahí y ella tiene un nivel de energía tan bonita que ese día se acercó a mí y me dijo: ‘Mau, ¿te está pasando algo verdad?’. Como que no me había visto antes así tan bajo y le dije: ‘Sí, algo está pasando’. Y me abrazó (...) Y era eso toda la novela, era buscarnos el uno al otro y si alguien nos necesitaba no estaba solamente una persona, los 5 íbamos tras esa persona para darle cariño, abrazo, amor”, contó.