Mick Jagger se someterá a una cirugía para reemplazar válvula cardíaca

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, se someterá esta semana a una cirugía de corazón, luego de que la banda pospuso una gira por Norteamérica por razones médicas, según un reporte.



El sitio web Drudge Report, que citó fuentes no identificadas, dijo que Jagger, de 75 años, se someterá en Nueva York a una cirugía para reemplazar una válvula cardíaca. La página web Page Six del New York Post dijo que la operación involucraría colocar un stent en el corazón del músico.



Representantes de Jagger en Estados Unidos no respondieron a los pedidos de comentarios. Un portavoz de la banda británica en Londres prefirió no hacer declaraciones sobre el artículo de Drudge.

La banda de rock anunció el sábado que había pospuesto todas las fechas de una gira por Estados Unidos y Canadá para darle tiempo a Jagger a recibir tratamiento médico. No especificó qué tenía que hacer, pero dijo que estaba previsto que se recuperara completamente.



La gira por Norteamérica estaba programada del 20 de abril al 29 de junio.



Jagger fue fotografiado el domingo en Miami Beach, Florida, con su novia actual, la bailarina Melanie Hamrick, el hijo pequeño de ambos y su hija Georgia May, uno de sus siete hijos adultos.



El cantante británico no ha explicado su condición médica, pero dijo el sábado en un tuit a sus seguidores que estará "trabajando muy duro para volver al escenario lo antes posible" con los Rolling Stones.



Después de pasar una etapa de sexo, drogas y rock-n-roll cuando era joven, ahora Mick Jagger sigue una dieta saludable, corre y hace ejercicios frecuentemente. Los stents son usualmente utilizados para mantener abiertas arterias bloqueadas.



