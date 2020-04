Conocida originalmente como “Koğuştaki Mucize”, “Miracle in Cell No. 7” en inglés o “Milagro en la celda 7” en español, la nueva película de Netflix se ha convertido en el drama más popular de la plataforma en esta temporada. La cinta de producción turca ha dejado atónitos a los públicos de distintos países a partir de la conmovedora historia en prisión de un padre y su hija, que luchan por tener una vida juntos.

Pero esta no sería la primera vez que el público ve una historia similar, y no necesariamente se refiere al argumento de un padre que hace de todo por su hija. Es mas bien una adaptación de “7번방의 선물”, “A Gift From Room 7” o “Milagro en la Celda 7”, un largometraje dirigido por Lee Hwan-kyung y estrenado en 2013, que cosechó tanto éxito que inspiró otros remakes como el indio “Pushpaka Vimana” en 2017, el filipino “Miracle in the Cell No. 7” en 2019 y una versión más en Indonesia que debutará este año.

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, la historia ha cautivado a toda la audiencia no solo por lo que sucede, sino también por la conexión entre sus personajes que han generado una empatía con el espectador difícil de explicar. Lo cierto es que nada de esto sería posible sin Aras Bulut Iynemli en el papel de Memo y por Nisa Sofiya Aksongur, Ova.

¿Quién esta joven actriz que ha hecho llorar a casi todo el mundo que ha visto la película? ¿Es reconocida o acaso es un nuevo talento que se ha descubierto? En este artículo haremos un pequeño repaso de la joven Nisa Sofiya, la actriz turca que desde su corta edad ya ha tenido numerosas participaciones en la televisión y el cine.

Ova es interpretada por Nisa Sofiya Aksongur (Foto: Facebook)

Tal como recoge el medio Sensacine de México, Nisa nació en Turquía en el 2011 y hasta la fecha tiene 9 años. Su carrera en la actuación comenzó desde muy pequeña, participando en la serie “Adini Sen Koy” del 2016 llevando su verdadero nombre, aunque su aparición en pantalla fue corta con solo 3 episodios emitidos al aire.

Ella continuó en este camino y fue en “Muhtesem Yüzyil: Kösem”, un drama histórico de Turquía, donde tuvo un peso más importante. A pesar de tener solo 6 años en ese entonces, ella rodó un total de 18 episodios para consagrarse en la mente local como uno de los pequeños talentos más prometedores del país.

Luego de ser un éxito en la televisión, fue llamada a la pantalla grande para interpretar un papel en “Locman” en el 2018. Aquí fue donde mostró su verdadero talento para interpretar papeles mayores, dejando en claro que los directores podían dejar en sus hombros un drama familiar sin preocuparse si lo haría bien o esto la afectaría.

Nisa Sofiya Aksongur en "Aglama" (Foto: IMDB)

A su éxito se le sumaría “Aglama Anne” y “Kuzgun”, series que se producirían en el 2018 y 2019 donde participaría en un total de 20 episodios (13 y 7 respectivamente). A este punto ya la gente local conocía el nombre de Nisa Sofiya Aksongur perfectamente y era uno de los motivos principales por los cuales encendían la televisión para ver estos programas.

Para finales del 2019 llegaría la grabación de la película que todos conocemos: “Milagro en la celda 7”. Esta adaptación llegó a su país y ella fue escogida para hacer el emotivo papel de Ova. El resultado de la película no solamente fue demostrar que Turquía tenía buenas producciones que compartir con el mundo, sino también brindar un poco más de luz sobre sus increíbles actores como Nisa Sofiya a los ojos del mundo.

¿Qué hizo después de actuar en la película? Automáticamente comenzó a actuar en otra serie llamada “Yeni Hayat”, que comenzó a emitirse el pasado 26 de marzo. Las grabaciones se dieron antes de la pandemia por el COVID-19 así que este estreno no se vio afectado por la cuarentena mundial generalizada.

El elenco de "Yeni Hayat" que incluye a Nisa Sofiya Aksongur (Foto: IMDb)

Lo cierto es que aún le queda un gran camino por delante en el mundo de la actuación y no sería raro que más adelante incluso ingrese a alguna producción de Hollywood que tenga un casting internacional. Por ahora ella ha conseguido nuevos seguidores en todo el mundo gracias a la conmovedora historia de “Milagro en la celda 7”.

