Millie Bobby Brown atraviesa un difícil momento luego que su abuela falleciera a causa del Alzheimer. La protagonista de Enola Holmes se manifestó en redes sociales muy triste por esta importante persona en su vida y de quien guarda momentos especiales.

En un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, la joven actriz británica dijo no tener palabras con sentido. “La pérdida es algo tan complejo y paso por estados en los que no puedo dejar de llorar y luego me río de todos los recuerdos y luego me siento en silencio y trato de comprender lo que sucedió”, señaló al inicio.

Luego, la actriz de 17 años sostuvo que el Alzheimer le parece una enfermedad muy cruel por borrar los recuerdos y la funcionalidad del cuerpo de un ser humano.

“Te amé más de lo que nadie podría amar. Les contaré a todos sobre ti y las lecciones que me enseñaste. Te agradeceré todos los días por las risas y los recuerdos que me diste a lo largo de mi vida hasta ahora”, afirmó la actriz.

Asimismo, contó un aspecto cotidiano de su vida al lado de su abuela, quien le cocinaba jamón, pan, papas fritas y más cuando pasaban el día juntas. “Después de la cena, por lo general, le cantaba o resolvíamos algún crucigrama mientras me sentaba en su regazo. Llegaría la medianoche y nos acostábamos en la cama y ella me contaba historias sobre sus recuerdos de niña y cómo era vivir la Segunda Guerra Mundial”, añadió.

Bobby Brown aseguró que no pudo volver a casa para darle un último abrazo debido al coronavirus. “Ella es verdaderamente mi ángel de la guarda. Te amo Nanny. No hay olvido de un alma como esta. Espero que el tiempo se cure un poco”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “Enola Holmes”, la serie de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown, Henry Cavill

Tráiler de "Enola Holmes", la serie de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown, Henry Cavill