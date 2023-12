El medio musical ecuatoriano quedó consternado con la repentina muerte de Andy García. El grupo Roho Vallenato, el cual cual formaba parte y era cantante, dio a conocer la noticia en sus redes sociales. “Desde lo más profundo de nuestro corazón gracias por elegirnos para ser tus compañeros de mil batallas en el mundo artístico. Hoy nos duele el alma tu repentina partida, sin antes decirte que jamás te olvidaremos hermano”, fue el texto que acompañó su publicación.

El fallecimiento del también influencer, de 26 años, ocurrió el 11 de diciembre de 2023, cuando se encontraba en Cuenca para la presentación de un evento. Pero ¿cuál fue la causa de su deceso?, es la pregunta que mucha gente se hace. A continuación, absolvemos esta duda, además de darte a conocer algunos datos que se saben sobre él.

LA CAUSA DE LA MUERTE DE ANDY GARCÍA

La noticia de la partida del artista enlutó los corazones de muchas personas, quienes quieren saber de qué falleció. Aunque no hay una información oficial, trascendió que Andy García murió a causa de un infarto fulminante. Debido a que se sometió a una cirugía bariátrica para perder peso en junio de este 2023, se investiga si esta intervención quirúrgica tuvo algo que ver con su muerte.

Al respecto, el médico Víctor Sares aseguró en su cuenta de Instagram que el fallecimiento del cantante no fue por la cirugía a la que se sometió. En un video, mencionó que García presentaba obesidad mórbida, motivo por el que fue sometido a una cirugía. “También tenía de hipertensión arterial. Es más, la primera vez que se lo evaluó tenía crisis hipertensivas por lo que tuvimos que darle medicación para controlar su presión”.

¿QUIÉN FUE EL CANTANTE E INFLUENCER ANDY GARCÍA?

Andy García fue cantante ecuatoriano del grupo Roho Vallenato y creador de contenido. Al momento de su muerte, tenía 26 años.

Se hizo conocido en 2017 cuando participó en el programa “Ecuador tiene talento”, donde convenció al jurado con sus imitaciones de voz de Shakira, Homero Simpson, Barney, entre otros personajes. No sólo ello, ya que tenía talento para hacer beatbox. A raíz de ello fue apodado como “El hombre de las mil voces”.

Además de ser popular en Ecuador, también se hizo un nombre con el público colombiano. Gracias a sus redes sociales, Andy se dio a conocer cada vez más.

Él tenía un noviazgo con Angie Vera, con quien tenía planes para casarse, estaba tan enamorado de la joven, que no dudaban en gritar su amor a los cuatro vientos en su perfil de Instagram.

El cuerpo de Andy García llegó a Quevedo este 12 de diciembre para ser velado. Sus restos fueron llevados a su domicilio.

LA DESPEDIDA DE SU NOVIA

Angie Vera quedó desconsolada con la noticia, por lo que usó sus redes sociales para despedirse del amor de su vida. “Nunca pensé que llegaría este día. No lo reprocho, pero en medio de tanto dolor y tantas preguntas, la única que se repite y da vueltas en mi cabeza es ¿Para qué? Para que mi Dios está permitiendo todo esto qué y cuál es su propósito de ahora en adelante conmigo. Me duele mi corazón, pero Señor es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control”, comienza escribiendo.

“Después de las 9:59 a.m. del día lunes 11 de diciembre, mi vida está dando un total giro, tú y yo pensábamos en cosas grandes, en proyectos que a lo largo de los años Dios nos ha venido cumpliendo. Lucesita, Ramoncito, tus herman@s y las personas han sido testigo de a poco. Yo agarrando siempre fuerte y firme tu mano, a pesar de caídas, levantadas, victorias y guerras siempre ahí firme contigo, nunca dudé de ti, siempre te recordaba día y noche que eres y serás siempre mi mayor orgullo”, continuó.

“Miraré siempre al cielo y sé que estarás allí, cuidándome y protegiéndome como tu niña consentida, así como lo has hecho desde hace 5 años conmigo. Mi amor eterno, te amaré por el resto de mi vida”, culmina.